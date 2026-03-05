Bliski Wschód
Amerykański tankowiec w ogniu. Media: Iran zaatakował w zatoce

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Aktualizacja

Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że zaatakowała amerykański tankowiec w północnej części Zatoki Perskiej i że statek stoi w płomieniach. W oświadczeniu Gwardia stwierdziła, że w czasie wojny przepływ przez Cieśninę Ormuz będzie kontrolowany przez Islamską Republikę Iranu.

Media: Tankowiec zaatakowany przez Iran w Zatoce Perskiej
W skrócie

  • Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o ataku na amerykański tankowiec w północnej części Zatoki Perskiej.
  • Irańskie siły oświadczyły, że jednostki wojskowe i handlowe USA, Izraela oraz krajów europejskich są niepożądane na wodach Zatoki Perskiej i zagroziły atakiem na każdą próbującą przepłynąć przez Cieśninę Ormuz.
  • Amerykański sekretarz ds. energii zapowiedział, że marynarka wojenna USA będzie eskortować tankowce przez Cieśninę Ormuz tak szybko, jak to będzie możliwe.
Iran twierdzi, że marynarka wojenna uderzyła w amerykański tankowiec na północy Zatoki Perskiej - podała agencja Reutera. Na zdjęciach udostępnionych przez media widać jednostkę z unoszącym się nad nią gęstym słupem dymu.

Iran strzeże Cieśniny Ormuz. Zatoka Perska zablokowana

Portal Al Jazeera, powołując się na komunikat sił zbrojnych, informuje, że irańskie siły uznają jednostki wojskowe i handlowe należące do USA, Izraela oraz krajów europejskich za niepożądane na wodach zatoki. "Nie będą mogły przepływać" - oświadczył Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

"Jeśli zostaną zaobserwowane, na pewno zostaną trafione" - podkreślono.

    "Wcześniej mówiliśmy, że na podstawie prawa międzynarodowego i rezolucji w czasie wojny Islamska Republika Iranu będzie miała prawo kontrolować przejście przez Cieśninę Ormuz" - cytuje komunikat irańska agencja Tasnim News.

    USA zapowiadają eskortowanie tankowców przez Cieśninę Ormuz

    Wcześniej - w środę - amerykański sekretarz ds. energii Chris Wright w programie Fox News "Ingraham Angle" powiedział, że marynarka wojenna USA będzie eskortować tankowce przez Cieśninę Ormuz "tak szybko, jak to możliwe".

    - Nie, jeszcze (tego nie robimy - red.). Zrobimy to tak szybko, jak tylko się da. Obecnie nasza marynarka, a oczywiście wojsko, skupia się na innych sprawach, czyli rozbrojeniu irańskiego reżimu - wyjaśnił.

    Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w poniedziałek wieczorem zamknięcie Cieśniny Ormuz i zagroziła, że podpali każdą jednostkę próbującą przepłynąć przez ten szlak. Przez cieśninę przechodzi ok. 20 proc. zużywanej na świecie ropy naftowej.

