W skrócie Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o ataku na amerykański tankowiec w północnej części Zatoki Perskiej.

Irańskie siły oświadczyły, że jednostki wojskowe i handlowe USA, Izraela oraz krajów europejskich są niepożądane na wodach Zatoki Perskiej i zagroziły atakiem na każdą próbującą przepłynąć przez Cieśninę Ormuz.

Amerykański sekretarz ds. energii zapowiedział, że marynarka wojenna USA będzie eskortować tankowce przez Cieśninę Ormuz tak szybko, jak to będzie możliwe.

Iran twierdzi, że marynarka wojenna uderzyła w amerykański tankowiec na północy Zatoki Perskiej - podała agencja Reutera. Na zdjęciach udostępnionych przez media widać jednostkę z unoszącym się nad nią gęstym słupem dymu.

Iran strzeże Cieśniny Ormuz. Zatoka Perska zablokowana

Portal Al Jazeera, powołując się na komunikat sił zbrojnych, informuje, że irańskie siły uznają jednostki wojskowe i handlowe należące do USA, Izraela oraz krajów europejskich za niepożądane na wodach zatoki. "Nie będą mogły przepływać" - oświadczył Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

"Jeśli zostaną zaobserwowane, na pewno zostaną trafione" - podkreślono.

"Wcześniej mówiliśmy, że na podstawie prawa międzynarodowego i rezolucji w czasie wojny Islamska Republika Iranu będzie miała prawo kontrolować przejście przez Cieśninę Ormuz" - cytuje komunikat irańska agencja Tasnim News.

USA zapowiadają eskortowanie tankowców przez Cieśninę Ormuz

Wcześniej - w środę - amerykański sekretarz ds. energii Chris Wright w programie Fox News "Ingraham Angle" powiedział, że marynarka wojenna USA będzie eskortować tankowce przez Cieśninę Ormuz "tak szybko, jak to możliwe".

- Nie, jeszcze (tego nie robimy - red.). Zrobimy to tak szybko, jak tylko się da. Obecnie nasza marynarka, a oczywiście wojsko, skupia się na innych sprawach, czyli rozbrojeniu irańskiego reżimu - wyjaśnił.

Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w poniedziałek wieczorem zamknięcie Cieśniny Ormuz i zagroziła, że podpali każdą jednostkę próbującą przepłynąć przez ten szlak. Przez cieśninę przechodzi ok. 20 proc. zużywanej na świecie ropy naftowej.

