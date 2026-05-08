Bliski Wschód
Bliski Wschód

Amerykański myśliwiec zaatakował tankowce. Spięcie w zapalnym regionie

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Amerykański samolot bojowy unieruchomił dwa tankowce próbujące przełamać blokadę irańskich portów - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Doszło do ostrzału kominów obu jednostek. Wcześniej sekretarz stanu Marco Rubio oświadczył, że Waszyngton oczekuje odpowiedzi na najnowszą propozycję zakończenia wojny z Iranem.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Lotniskowiec USA na morzu o wschodzie słońca, termowizyjny kadr płonącego tankowca z dymem na wodzie.
Siły USA ostrzelały dwa irańskie tankowce próbujące przełamać blokadę portówx.com/CENTCOMmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Amerykański myśliwiec unieruchomił dwa tankowce próbujące przełamać blokadę irańskich portów.
  • Stany Zjednoczone i Iran wymieniły się ostrzałami w rejonie cieśniny Ormuz pomimo deklarowanego zawieszenia broni.
  • Waszyngton oczekuje na odpowiedź Iranu w sprawie najnowszej propozycji zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Siły amerykańskie 8 maja unieruchomiły tankowce Sea Star III oraz Sevda, zanim oba statki wpłynęły do irańskiego portu w Zatoce Omańskiej, łamiąc trwającą blokadę USA" - poinformowało CENTCOM w komunikacie.

Bliski Wschód. Dwa tankowce ostrzelane przez siły USA

Według amerykańskiego dowództwa statki przepływały w regionie bez ładunków i miały wywieszone irańskie bandery. Operację ich zablokowania poprzez ostrzał kominów podjął pilot Boeinga F/A-18E/F Super Hornet, który wystartował z lotniskowca USS George H.W. Bush.

Wcześniej, w środę, siły amerykańskie ostrzelały i unieruchomiły irański tankowiec Hasna, próbujący wpłynąć do portu w Zatoce Omańskiej.

"Wszystkie trzy jednostki nie przedostaną się już do Iranu" - przekazało Dowództwo Centralne USA. Admirał Brad Cooper podkreślił, że Stany Zjednoczone niezmiennie blokują irańskie porty.

Zobacz również:

Stany Zjednoczone są na świecie gorzej postrzegane niż Rosja czy Chiny
Świat

Zbadali postrzeganie poszczególnych państw. USA gorsze niż Rosja

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Irańska agencja Fars informowała w piątek o "sporadycznych starciach" między siłami USA a Iranu. Skutkami wojny zostały dotknięte tego dnia również Zjednoczone Emiraty Arabskie, których obrona przeciwlotnicza przechwyciła dwie rakiety balistyczne i trzy drony.

Starcia USA i Iranu w cieśninie Ormuz. Trump: Zawieszenie broni obowiązuje

W ostatnich dniach zaostrzył się spór wokół cieśniny Ormuz, mimo że Waszyngton i Teheran utrzymywały, iż są coraz bliżej porozumienia pokojowego.

Według Iranu USA zaatakowały w czwartek dwa inne statki, a także cele cywilne na wyspie Keszm. Agencja Mehr podała, że zginął jeden członek załogi, 10 osób zostało rannych, a cztery uznaje się za zaginione.

Zobacz również:

Trump oświadczył, że zawieszenie broni w wojnie z Iranem nadal trwa
Bliski Wschód

Wymiana ognia w cieśninie Ormuz. Trump: Zawieszenie broni nadal trwa

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

Irańskie siły odpowiedziały atakami na amerykańskie jednostki na wschód od cieśniny Ormuz i na południe od portu Czabahar. Donald Trump poinformował, że trzy niszczyciele USA przepłynęły przez cieśninę pod ostrzałem, ale nie zostały uszkodzone.

"Ogromne szkody" miały za to zostać wyrządzone Irańczykom - stwierdził Trump, jednocześnie zapewniając, że zawieszenie broni nadal obowiązuje. - Dziś z nami pogrywali. Zmietliśmy ich - powiedział dziennikarzom.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował podczas pobytu w Rzymie, że Waszyngton jeszcze w piątek może otrzymać odpowiedź Teheranu na nową propozycję zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.

Źródła: Reuters, CBS News, Fars

Zobacz również:

Iran miał wznowić ataki na Zjednoczone Emiraty Arabskie
Bliski Wschód

Iran zaatakował kraj na Bliskim Wschodzie. Użyto dronów i rakiet

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz
Będzie polski samochód elektryczny. Minister podał datęPolsat NewsPolsat News

Najnowsze