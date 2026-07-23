W skrócie Bombowiec B-1 USA został użyty w operacji przeciwko Iranowi, startując z Wielkiej Brytanii, jednak brak szczegółowych informacji o liczbie użytych maszyn i celach ataku.

Użycie bombowca B-1 oznacza eskalację działań wojennych USA przeciw Iranowi, ale nie podano szczegółów na temat skuteczności jego misji.

Prezydent Donald Trump grozi kolejnymi atakami na infrastrukturę Iranu, a Iran odpowiada groźbami wobec interesów USA i krajów Zatoki Perskiej.

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Nie jest jasne, ile maszyn tego typu użyły USA w operacji przeciw Iranowi. B-1 wystartował z bazy lotniczej w Wielkiej Brytanii i został zauważony na stronach internetowych śledzących loty samolotów.

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Bombowce B-1 są zdolne lecieć z ponaddźwiękową prędkością na małych wysokościach, przenosząc przy tym największy ładunek bomb spośród wszystkich typów bombowców. Mogą one przenosić do 24 bomb o łącznej wadze przekraczającej 900 kg lub dziesiątki pocisków manewrujących.

Użycie maszyny tego typu oznacza znaczącą eskalację i rozszerzenie działań wojennych USA - ocenił amerykański portal Axios.

Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) nie zawarło informacji o misji B-1 w środowym raporcie. Nie jest jasne, co zaatakował B-1 i czy jego użycie spowodowało, że jego misja była skuteczniejsza niż wcześniejsze ataki USA.

Prezydent USA Donald Trump rozważa powrót do operacji bojowych na większą skalę przeciwko Iranowi. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Izraela twierdzą, że może to nastąpić w ciągu kilku dni.

Mimo nasilenia ataków USA irański reżim najwyraźniej nie zmienił swojego stanowiska w sprawie cieśniny Ormuz i nadal prowadzi ataki na bazy amerykańskie w regionie - zauważył Axios.

Bliski Wschód. Iran i USA wymieniają groźby eskalacji ataków

W środę Trump zagroził zbombardowaniem irańskich mostów i elektrowni, w tym w Teheranie, jeśli Iran zaatakuje kolejne statki w Ormuzie. W odpowiedzi Iran zagroził nalotami na infrastrukturę w sprzymierzonych z USA krajach Zatoki Perskiej.

Tego samego dnia jemeńscy rebelianci Huti zaatakowali saudyjskie statki po raz pierwszy, odkąd w poniedziałek ogłosili blokadę portów w Arabii Saudyjskiej - przypomniał Axios.

Cytowany przez portal przedstawiciel departamentu obrony USA ocenił, że Iran chce wykorzystać Huti do stworzenia nowego frontu na Morzu Czerwonym, by jeszcze mocniej zdławić eksport ropy naftowej z państw Zatoki Perskiej.

Jednocześnie - podał portal - katarscy mediatorzy nadal próbują doprowadzić do porozumienia między stronami. Nie jest jasne, jak długo Trump będzie prowadził działania dyplomatyczne. W środę oświadczył, że Teheran chce zawrzeć umowę. - Ale ja mówię, że nie są gotowi na zawarcie umowy, bo za każdym razem, gdy ją zawierają, chcą ją zmienić i tak dalej. Nie są gotowi. Wkrótce będą gotowi - mówił.





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