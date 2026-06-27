W skrócie Siły amerykańskie przeprowadziły ataki odwetowe na cele w Iranie po uderzeniu przez Irańczyków w statek handlowy w cieśninie Ormuz.

Według amerykańskich władz piątkowe uderzenia trwały 90 minut, a ich celem były irańskie obiekty związane z pociskami rakietowymi i dronami.

Iran ogłosił, że statki muszą korzystać z wyznaczonych przez niego szlaków w cieśninie Ormuz, zapowiadając działania wobec jednostek, które się nie podporządkują.

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Reakcją na przemoc będzie przemoc - oświadczył w piątek wiceprezydent USA J.D. Vance, komentując przeprowadzenie tego dnia przez siły amerykańskie ataków na cele w Iranie.

Dowództwo Centralne przekazało, że był to odwet za uderzenie w czwartek przez Irańczyków w statek handlowy w cieśninie Ormuz.

Naloty przeprowadzono mimo trwającego zawieszenia broni.

Atak odwetowy USA na Iran. "Przemoc spotka się z przemocą"

Piątkowe amerykańskie ataki na irańskie obiekty związane z pociskami rakietowymi i dronami trwały 90 minut i zostały już zakończone - poinformował przedstawiciel władz USA, cytowany przez "New York Times". Siły USA uderzyły w cztery cele w okolicy cieśniny Ormuz i na wyspie Keszm - dodał urzędnik.

Do przeprowadzenia ataków wykorzystano sześć myśliwców Sił Powietrznych F-35 i F-16. Jak zauważył "New York Times", siły amerykańskie uderzyły na Iran po zamknięciu giełd.

"Iran podpisał porozumienie o zawieszeniu broni. My się z niego wywiązaliśmy. Jeśli mają zastrzeżenia, jeśli chodzi o sposób wdrażania wstępnego porozumienia, mogą po prostu zadzwonić. Ale przemoc spotka się z przemocą" - oświadczył wiceprezydent J.D. Vance w serwisie X.

Wysoki rangą urzędnik USA powiedział gazecie "Wall Street Journal", że zawieszenie broni nadal obowiązuje mimo wznowionych ataków. Dodał, że piątkowe uderzenia były wyłącznie odwetem za atak na statek transportowy.

Iran reaguje na uderzenie USA. "Będą tego żałować"

W reakcji na ataki Iran miał uderzyć w cele powiązane w regionie z siłami USA - donosi Reuters. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu podkreśliło, że wcześniejszy ruch Waszyngtonu to naruszenie memorandum kończącego wojnę między stronami, a także prawa międzynarodowego.

W oświadczeniu irańskiego MSZ nie podano wziętych na celownik obiektów ani ich lokalizacji.

Wcześniej, reagując na ataki ze strony USA, przewodniczący irańskiej parlamentarnej komisji ds. bezpieczeństwa narodowego powiedział, że "lekkomyślne naruszenie zawieszenia broni" poskutkuje tym, że USA "wycofają się i będą (tego) żałować". Zarzucił prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, że nie wykazał żadnego zaangażowania w zasady negocjacji ani zawieszenia broni.

Irańskie media państwowe podały, że pociski uderzyły w port Sirik, gdzie znajduje się baza morska Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Według tego źródła trafiono w wieżę telekomunikacyjną.

Dowództwo Centralne USA przekazało, że uderzenia na irańskie cele przeprowadzono w odpowiedzi na czwartkowy irański atak na singapurski statek handlowy przepływający przez cieśninę Ormuz. Strona amerykańska utrzymuje, że to IRGC stoi za tym uderzeniem.

W piątek prezydent Donald Trump oświadczył, że atak Iranu na statek był "głupim" naruszeniem porozumienia o zawieszeniu broni.

Cieśnina Ormuz. Iran nakazuje korzystanie z wyznaczonych szlaków

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował w czwartek, że statki mają przepływać przez cieśninę wyłącznie szlakami wyznaczonymi przez Iran i przestrzegł przed korzystaniem z alternatywnych tras "ogłoszonych przez inne władze". IRGC uprzedził, że podejmie działania wobec jednostek, które nie podporządkują się tym instrukcjom.

Był to pierwszy atak na statek od zawarcia przez USA i Iran 60-dniowego porozumienia o zawieszeniu broni. Zakłada ono, że Iran podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić bezpieczną żeglugę statkom handlowym w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady jego portów.

Agencja AFP analizuje, że wymiana ognia stawia znak zapytania nad toczącymi się negocjacjami i wzbudza wątpliwości co do starań w celu utrzymania zawieszenia broni i otwartej cieśniny Ormuz.

Tymczasem Irańczycy grożą, że ataki nie pozostaną bez odpowiedzi. "Jeśli agresja znów się powtórzy, nasza reakcja będzie większa" - zapowiada Teheran.





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