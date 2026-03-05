W skrócie Ponad milion obywateli USA może obecnie przebywać na Bliskim Wschodzie. Wielu z nich nie wie, jak bezpiecznie opuścić zagrożony obszar.

Departament Stanu wezwał Amerykanów do natychmiastowego wyjazdu z wielu krajów regionu oraz zalecił korzystanie z dostępnych lotów komercyjnych.

Obywatele USA skarżą się na chaos, brak realnej pomocy ze strony władz oraz trudności w ewakuacji z powodu zamkniętej przestrzeni powietrznej i odwoływanych lotów.

Departament Stanu wezwał w poniedziałek Amerykanów do natychmiastowego wyjazdu między innymi z Bahrajnu, Egiptu, Iranu, Iraku, Izraela, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Syrii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Jemenu.

Ze względu na poważne zagrożenie bezpieczeństwa zalecono korzystanie z dostępnych lotów komercyjnych. Według resortu w ostatnich dniach ponad dziewięć tysięcy Amerykanów powróciło już do kraju, w tym ponad 300 z Izraela.

Bliski Wschód. Amerykanie sfrustrowani brakiem pomocy rządu w ewakuacji

Wielu obywateli Stanów Zjednoczonych przekonuje jednak, że z powodu zamkniętej przestrzeni powietrznej i masowo odwoływanych lotów dostęp do transportu jest w praktyce zablokowany.

- Jesteśmy tu uwięzieni. To bardzo frustrujące, że władze każą nam wracać do domu, podczas gdy w rzeczywistości nie mamy takiej możliwości - powiedziała CBS News Amerykanka Sasha Hoffman, która utknęła w Dubaju.

Podobne relacje napływają z innych państw regionu. Przebywająca w Kuwejcie blogerka podróżnicza, Alyssa Ramos, przekazała stacji, że po ataku rakietowym w pobliżu lotniska wszystkie jej próby opuszczenia kraju kończyły się anulowaniem rezerwacji.

Kobieta opisywała również atmosferę ciągłego zagrożenia w związku z przelatującymi nad miastem pociskami oraz nocnymi eksplozjami i syrenami alarmowymi.

Część Amerykanów próbuje organizować ewakuację na własną rękę. Będąca w ciąży z bliźniętami, Tamar Rubinstein, zdecydowała się na podróż autobusem z Izraela do Egiptu, a następnie na lot do Chicago przez Europę.

- Brak jakichkolwiek jasnych informacji jest przerażający. Nigdy nie przypuszczałam, że znajdę się w sytuacji, w której bezpieczny powrót do domu okaże się po prostu niemożliwy - wyznała Rubinstein.

