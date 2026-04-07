Amerykanie uderzyli w kluczową wyspę. Dotąd odważyli się na to tylko raz

W skrócie Amerykańska armia zaatakowała cele na wyspie Chark, gdzie znajduje się terminal obsługujący 90 proc. eksportu irańskiej ropy naftowej.

Celem amerykańskich ataków padło ponad 50 obiektów wojskowych. Dotąd nie pojawiły się informacje o ewentualnych uszkodzeniach terminalu.

Zbombardowania została także infrastruktura cywilna w miastach Karadż, Zandżan i Szahrijar, zginęło co najmniej dziewięć osób.

O eksplozjach słyszanych na wyspie Chark jako pierwsza poinformowała irańska agencja Mehr. Informację o amerykańskim ataku na kluczową dla rynku ropy wyspę potwierdził następnie serwisowi Axios anonimowy przedstawiciel amerykańskiej administracji.

Równolegle trwają ataki na infrastrukturę kolejową i drogową. Zaatakowana została infrastruktura cywilna miast Karadż i Zandżan, w Szahrijar pocisk trafił w dom mieszkalny i zabił co najmniej dziewięć osób.

"Tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy nie zostanie przywrócona. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak się stanie" - przekazał w momencie ataków za pośrednictwem Truth Social Donald Trump.

Atak USA na wyspę Chark. To kluczowy punkt na wojennej mapie

Od początku amerykańsko-izraelskich ataków Chark została zaatakowana przez USA tylko raz, w nocy z 14 na 15 marca. Przez działający na wyspie terminal przepływa 90 proc. eksportowanej przez Iran ropy naftowej. Jego uszkodzenie wpłynęłoby na globalny rynek paliw i doprowadziło do kolejnych podwyżek.

Według źródeł Axios Amerykanie uderzyli we wtorek wyłącznie w sprzęt wojskowy rozlokowany na wyspie Chark. Jak dotąd nie ma doniesień o zniszczeniu czy uszkodzeniu kluczowego terminala.

Według ustaleń "The Wall Street Journal" na Chark zbombardowanych zostało ponad 50 celów wojskowych.

Amerykanie atakują infrastrukturę cywilną. Trump: Tej nocy zginie cała cywilizacja

We wtorek armia USA zaatakowała także elementy infrastruktury cywilnej, m.in. magistrale kolejowe i mosty - podała agencja Reuters. Irański Czerwony Półksiężyc potwierdził bombardowanie infrastruktury energetycznej i kolejowej w mieście Karadż. Występują przerwy w dostawie prądu.

Kolej jest niszczona także w mieście Kazwin, w okolicach miasta Zandżan został zaatakowany most kolejowy. W mieście Szahrijar pocisk uderzył w budynek mieszkalny. Zginęło co najmniej dziewięć osób, piętnaście zostało rannych.

W nocy z wtorku na środę o godz. 2.00 czasu polskiego upływa ultimatum przedstawione władzom Iranu przez Donalda Trumpa. Prezydent USA zagroził, że zniszczy infrastrukturę energetyczną Iranu, jeśli Teheran nie odblokuje cieśniny Ormuz.

"Gdy mamy totalną i całkowitą zmianę reżimu, gdzie dominują inne, mądrzejsze i mniej radykalne umysły, może wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego. Kto wie?" - przekazał Trump za pośrednictwem Truth Social.

Źródło: Mehr, Azer News, Reuters

