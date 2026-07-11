W skrócie USA zażądały od Iranu publicznego zapewnienia, że szlaki żeglugowe w cieśninie Ormuz pozostaną otwarte i nie będą prowadzone ataki na statki.

Amerykańscy urzędnicy poinformowali, że rozmowy z Iranem są produktywne, a USA zawiesiły ataki po wznowieniu ich na dwa dni.

W mediach pojawiły się informacje o planowanym przez Iran zamachu na Donalda Trumpa, a prezydent USA zapowiedział gotowość do militarnej odpowiedzi.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Domagamy się, aby Irańczycy wydali publiczne oświadczenie, w którym potwierdzą, że wszystkie szlaki żeglugowe w cieśninie Ormuz są otwarte i nie będą już strzelać do statków. Albo dadzą nam to oświadczenie, albo nie będziemy mieli dla nich dobrego rozwiązania - powiedział jeden z urzędników podczas briefingu dla prasy, cytowany przez agencję Reutera.

Według portalu Axios, USA zażądały, by takie oświadczenie pojawiło się już w sobotę, po rozmowach obu delegacji w Omanie. - Jeśli to nie będzie ich stanowisko, to nie będzie to dla nich wspaniały dzień - zagroził drugi urzędnik, cytowany przez Axiosa.

USA - Iran. Amerykanie stawiają żądanie, jest data

Amerykańscy oficjele mimo to określili odbywające się rozmowy z Iranem jako produktywne. Teheran miał przekazać, że ataki na tankowce i inne statki przepływające przez cieśninę Ormuz były dziełem "błędnej części ich systemu" i że sprawa jest przedmiotem wewnętrznego sporu w Iranie między "twardogłowymi" i "pragmatykami".

Ataki na statki w Ormuzie doprowadziły do wznowienia ataków USA na dwa dni. Mimo że uderzenia ustały, a rozmowy będą trwać, prezydent Trump oznajmił w piątek, że zawieszenie broni uznaje za zakończone.

Anonimowi urzędnicy administracji USA uznali, że "najbliższe dni będą bardzo ciekawe" i pokażą, czy Iran zdolny jest do realizacji zawartych porozumień. W przeciwnym wypadku - zagrozili - prezydent ma "szeroki wachlarz opcji".

Wojna na Bliskim Wschodzie. Teheran: Iran dotrzymał słowa

Aktualną sytuację między Iranem a Stanami Zjednoczonymi skomentował także irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi. Jak stwierdził, Teheran "dotrzymał słowa", w przeciwieństwie do Amerykanów.

"Iran jak dotąd dotrzymuje słowa, w przeciwieństwie do tzw. Sekretarza Skarbu USA, który łamie paragraf 9 Porozumienia" - napisał na portalu X, odnosząc się do zapisu mówiącego o nierozmieszczaniu przez Stany Zjednoczone dodatkowych sił w regionie.

Rozwiń

"To naruszenie jest kolejnym z serii naruszeń i błędów popełnionych przez Stany Zjednoczone. Spójrzmy prawdzie w oczy: możliwe jest jedynie wzajemne przestrzeganie zasad" - dodał polityk.

Media: Iran planował zamach na Donalda Trumpa. Jest reakcja

W ostatnim czasie w amerykańskich mediach pojawiły się doniesienia o planowanym przez Teheran zamachu na Donalda Trumpa. "Wall Street Journal" przekazał, że Izrael przekazał Stanom Zjednoczonym informacje wywiadowcze na ten temat.

Amerykański prezydent odrzucił te wiadomości, twierdząc, że nie ma żadnych nowych planów, choć on sam "od dawna figuruje na ich liście". Poinformował również, że wydał odpowiednie polecenia na wypadek takiego zdarzenia.

"Tysiąc pocisków jest gotowych do wystrzelenia i wycelowanych w Iran, a wkrótce dołączą do nich kolejne tysiące, jeśli rząd irański zrealizuje swoją groźbę - ogłoszoną w wielu zakątkach świata - dotyczącą zamachu lub próby zamachu na urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, czyli w tym przypadku na MNIE!" - napisał na portalu Truth Social w sobotę rano czasu polskiego.

Jak przekazał, "rozkazy w tej sprawie zostały już wydane", a amerykańskie wojsko jest "gotowe, chętne i zdolne do całkowitego zniszczenia wszystkich obszarów Iranu w ciągu jednego roku, z możliwością przedłużenia tego okresu".





"Przyjechał z pustą teczką". Bartoszewski w "Gościu Wydarzeń" o ukraińskim ministrze Polsat News Polsat News