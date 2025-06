Odwet Iranu na USA. Zaprzeczają, że doszło do ataku

Rozmówca twierdzi, że Iran ma "wystarczającą racjonalność, aby rozpocząć działania dyplomatyczne po ukaraniu agresora" i dodaje, że "jeśli USA chcą dążyć do negocjacji, ataki ze strony Izraela i USA muszą się zakończyć".

Stacja CNN podała tymczasem, że Biały Dom spodziewał się irańskiego ataku odwetowego na bazę w Katarze, a prezydent Donald Trump nie chce na niego odpowiadać . Podobne informacje przekazał także amerykański dziennnik "New York Times".

"New York Times" podał, że według urzędników administracji Trumpa, prezydent nie zamierza odpowiadać na irański odwet, który określili jako "teatralny" .

CNN potwierdził wcześniejsze informacje, że USA spodziewały się irańskiego ataku, i że była to odpowiedź podobna do odwetu Teheranu za zabicie generała Kasema Sulejmaniego w 2020 roku, kiedy również doszło do ataku rakietowego na bazy USA na Bliskim Wschodzie, który również nie spowodował ofiar śmiertelnych.