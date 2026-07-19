"Wojskowy USA w północnym Iraku zginął w akcji 18 lipca (sobota) podczas kontrolowanej detonacji niewybuchu z zestrzelonego irańskiego drona-kamikadze. Drugi wojskowy został ranny i jest pod opieką medyczną w związku z lekkim urazem" - podał CENTCOM.

W niedzielę wieczorem CENTCOM zaktualizowało również informacje na temat członków personelu poszkodowanych po atakach Iranu w Jordanii.

Bliski Wschód. Nowe informacje o śmierci amerykańskich żołnierzy

"W sobotę Amerykańskie Dowództwo Centralne powiadomiło o śmierci dwóch żołnierzy USA oraz o statusie zaginionego wojskowego w Jordanii po irańskim ataku z 17 lipca. Po dokładnych poszukiwaniach personel wojskowy USA znalazł dziś (w niedzielę) niezidentyfikowane szczątki w miejscu zdarzenia. Trwa proces badania w celu identyfikacji" - przekazano w komunikacie.

CENTCOM zaznaczyło, że nadal wstrzymuje publikację dodatkowych informacji, w tym danych zaginionego i poległych z szacunku dla rodzin.

Śmierć żołnierza w Iraku zwiększyła do 17 bilans strat ludzkich po stronie amerykańskiej od początku wojny z Iranem.





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