W skrócie Ajatollah Alireza Arafi został mianowany do Rady Przywódczej Iranu, która będzie zarządzać krajem do czasu wyboru następcy Alego Chameneiego.

W skład trzyosobowej Rady Przywódczej obok Arafiego weszli prezydent Masud Pezeszkian oraz szef sądownictwa Golamhosejn Mohseni Edżei.

Ali Chamenei zginął w ataku USA i Izraela na swoją rezydencję w Teheranie, a w kraju ogłoszono 40-dniową żałobę narodową.

Ajatollah Alireza Arafi dołączy do Rady Przywódczej, w której skład oprócz niego wejdą również prezydent Iranu Masud Pezeszkian oraz szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Edżei. Arafi reprezentuje Radę Strażników Konstytucji - dwunastoosobowy organ rządowy czuwający nad przestrzeganiem kostytucji i wyborami w kraju.

Trójosobowa Rada Przywódcza będzie rządzić krajem do czasu, aż Zgromadzenie Ekspertów nie wybierze nowego przywódcy kraju - poinformował wcześniej sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani.

Iran. Kto następcą Alego Chameneiego?

Alireza Arafi zasiada w Zgromadzeniu Ekspertów - 88-osobowym gremium, którego rolą jest wybór i odwoływanie najwyższego przywódcy Iranu. Jest on również wymieniany jako jeden z kandydatów do zastąpienia ajatollaha Alego Chameneiego.

Oprócz niego, wśród faworytów znajdują się również syn ajatollaha Chameneiego - Modżtaba Chamenei, przewodniczący Islamskiej Akademii Nauk w mieście Kom - Mohammad Mehdi Mirbagheri, wnuk pierwszego przywódcy duchowego Iranu - Hassan Chomejni oraz wiceprzewodniczący Rady Ekspertów Hashem Hosseini Buszehri.

Ali Chamenei zginął w ataku USA i Izraela

Dotychczasowy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei zginął w sobotę w ataku sił USA i Izraela na jego rezydencję znajdującą się w Teheranie. Razem z nim zginęli również jego córka, wnuczka, synowa i zięć.

W związku z jego śmiercią w kraju ogłoszono 40-dniową żałobę narodową, a tysiące Irańczyków wyszło w niedzielę na ulice miast w całym kraju, by oddać mu hołd i protestować przeciwko atakom USA i Izraela.

Ali Chamenei był drugim w historii, po ajatollachu Chomejnim, najwyższym przywódcą Iranu. Krajem rządził od 1989 roku.

