Alireza Arafi dołączy do Rady Przywódczej. To on może zastąpić Chameneiego
Ajatollah Alireza Arafi został mianowany na członka Rady Przywódczej Iranu, która będzie rządzić krajem do czasu wyboru następcy Alego Chameneiego, który zginął w sobotę w wyniku ataków na Teheran przeprowadzonych przez USA i Izrael - poinformowała w niedzielę irańska agencja prasowa ISNA.
W skrócie
- Ajatollah Alireza Arafi został mianowany do Rady Przywódczej Iranu, która będzie zarządzać krajem do czasu wyboru następcy Alego Chameneiego.
- W skład trzyosobowej Rady Przywódczej obok Arafiego weszli prezydent Masud Pezeszkian oraz szef sądownictwa Golamhosejn Mohseni Edżei.
- Ali Chamenei zginął w ataku USA i Izraela na swoją rezydencję w Teheranie, a w kraju ogłoszono 40-dniową żałobę narodową.
Ajatollah Alireza Arafi dołączy do Rady Przywódczej, w której skład oprócz niego wejdą również prezydent Iranu Masud Pezeszkian oraz szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Edżei. Arafi reprezentuje Radę Strażników Konstytucji - dwunastoosobowy organ rządowy czuwający nad przestrzeganiem kostytucji i wyborami w kraju.
Trójosobowa Rada Przywódcza będzie rządzić krajem do czasu, aż Zgromadzenie Ekspertów nie wybierze nowego przywódcy kraju - poinformował wcześniej sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani.
Iran. Kto następcą Alego Chameneiego?
Alireza Arafi zasiada w Zgromadzeniu Ekspertów - 88-osobowym gremium, którego rolą jest wybór i odwoływanie najwyższego przywódcy Iranu. Jest on również wymieniany jako jeden z kandydatów do zastąpienia ajatollaha Alego Chameneiego.
Oprócz niego, wśród faworytów znajdują się również syn ajatollaha Chameneiego - Modżtaba Chamenei, przewodniczący Islamskiej Akademii Nauk w mieście Kom - Mohammad Mehdi Mirbagheri, wnuk pierwszego przywódcy duchowego Iranu - Hassan Chomejni oraz wiceprzewodniczący Rady Ekspertów Hashem Hosseini Buszehri.
Ali Chamenei zginął w ataku USA i Izraela
Dotychczasowy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei zginął w sobotę w ataku sił USA i Izraela na jego rezydencję znajdującą się w Teheranie. Razem z nim zginęli również jego córka, wnuczka, synowa i zięć.
W związku z jego śmiercią w kraju ogłoszono 40-dniową żałobę narodową, a tysiące Irańczyków wyszło w niedzielę na ulice miast w całym kraju, by oddać mu hołd i protestować przeciwko atakom USA i Izraela.
Ali Chamenei był drugim w historii, po ajatollachu Chomejnim, najwyższym przywódcą Iranu. Krajem rządził od 1989 roku.