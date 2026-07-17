W skrócie Wojsko amerykańskie przeprowadziło operację abordażu tankowca w Zatoce Omańskiej w związku z egzekwowaniem blokady wobec Iranu.

Według Dowództwa Centralnego USA trzy statki handlowe zostały zmuszone do zmiany kursu, a jeden zatrzymany po odmowie zastosowania się do poleceń.

Siły USA rozpoczęły ponowne egzekwowanie blokady morskiej Iranu, obejmującej blokowanie statków płynących do oraz z irańskich portów.

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"Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że 11. Jednostka Ekspedycyjna Korpusu Piechoty Morskiej USA przeprowadziła "abordaż weryfikacyjny" tankowca MT Wen Yao w Zatoce Omańskiej" - czytamy w komunikacie.

Do wpisu na platformie X dołączono film, na którym widać żołnierzy opuszczających się po linie ze śmigłowca na pokład statku.

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Według CENTCOM akcja była związana z próbami egzekwowania amerykańskiej blokady morskiej wobec Iranu. Strona amerykańska twierdzi, że jednostka została zatrzymana, aby zapewnić przestrzeganie obowiązujących ograniczeń.

W komunikacie podkreślono, że operacja nie oznacza zamknięcia kluczowego szlaku żeglugowego. Cieśnina Ormuz oraz otaczające ją wody mają pozostawać otwarte dla ruchu morskiego, z wyjątkiem jednostek próbujących przełamać blokadę USA.

Trzy statki zmieniły kurs. Jeden nie wykonał poleceń

Amerykańskie dowództwo poinformowało również, że przed wejściem na pokład tankowca siły USA podjęły działania wobec innych jednostek handlowych.

Według komunikatu trzy statki miały zostać zmuszone do zmiany kursu po próbie przełamania blokady. Jednemu z nich, który nie zastosował się do wydanych poleceń, uniemożliwiono dalszą żeglugę.

USA przekonują, że działania prowadzone są w celu kontroli przestrzegania ograniczeń wobec irańskiej żeglugi, a nie przeciwko swobodnemu przepływowi statków w regionie.

Bliski Wschód. Amerykańska blokada portów

We wtorek siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczęły egzekwowanie ogłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa powtórnej blokady Iranu.

Jak podało Dowództwo w oświadczeniu, amerykańska Marynarka Wojenna będzie blokować statki płynące do lub z irańskich portów i obszarów przybrzeżnych.

"Wojsko amerykańskie nadal wspiera przepływ statków przez wody regionalne dla wszystkich jednostek, które nie naruszają blokady" - dodano.

Wznowienie operacji wcześniej w poniedziałek ogłosił prezydent Donald Trump w reakcji na irańskie ataki na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Jak podał CENTCOM, w okresie trwania pierwotnej blokady od 13 kwietnia do 18 czerwca siły przekierowały ponad 140 statków oraz zaatakowały i unieruchomiły dziewięć statków, które nie stosowały się do poleceń i umożliwiły przepływ ponad 50 statkom komercyjnym, które niosły pomoc humanitarną.





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