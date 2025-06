Ajatollah Ali Chamenei wskazał możliwych następców. "W razie śmierci"

"Najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei wyznaczył trzech duchownych na kandydatów, którzy mogliby go zastąpić w razie śmierci" - podał "New York Times", powołując się na irańskich urzędników. Donald Trump oświadczył, że wie, gdzie ukrywa się Chamenei, ale nie zamierza go "likwidować". Inne sygnały płyną z Izraela. Tamtejszy minister obrony oświadczył, że ajatollah "nie może dłużej istnieć".