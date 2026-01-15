W skrócie Administracja USA ogłosiła rozpoczęcie drugiej fazy 20-punktowego planu prezydenta Donalda Trumpa dla Strefy Gazy, obejmującego demilitaryzację i odbudowę regionu.

Plan zakłada powołanie Rady Pokoju dla Gazy oraz utworzenie technokratycznego rządu palestyńskiego, a w jego realizację mają być zaangażowani doradcy Trumpa: Jared Kushner i Steve Witkoff.

Stany Zjednoczone oczekują od Hamasu pełnego wywiązania się z zobowiązań, w tym zwrotu ciało ostatniego zmarłego zakładnika, grożąc "poważnymi konsekwencjami" w przypadku niespełnienia żądań.

"W imieniu Donalda Trumpa, ogłaszamy rozpoczęcie drugiej fazy 20-punktowego planu prezydenta mającego na celu zakończenie konfliktu w Strefie Gazy, przechodząc od zawieszenia broni do demilitaryzacji, rządów technokratycznych i odbudowy" - powiadomił w serwisie X specjalny wysłannik amerykańskiego przywódcy Steve Witkoff.

Strefa Gazy. Człowiek Trumpa ogłasza "drugą fazę" planu pokojowego

Jak czytamy we wpisie przedstawiciela Trumpa, w ramach drugiej fazy "ustanawia się przejściową technokratyczną administrację palestyńską w Strefie Gazy, Krajową Komisję ds. Administracji Strefy Gazy (NCAG), oraz rozpoczyna się pełną demilitaryzację i odbudowę Strefy Gazy, przede wszystkim rozbrojenie wszystkich nieuprawnionych osób"

"USA Today" wyjaśnia, że plan zakłada powołanie Rady Pokoju dla Gazy i utworzenie palestyńskiego rządu technokratycznego, który tymczasowo będzie rządził tym terytorium. W skład Rady Pokoju wejść mają światowi przywódcy, a w jej zarządzie wykonawczym zasiądą doradcy Trumpa:Jared Kushner i Steve Witkoff.

Dziennik, powołując się na brytyjskiego urzędnika, podaje, że możliwość zasiadania w radzie rozważa premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Źródło twierdzi, że w radzie wykonawczej miał z kolei zasiąść były premier tego kraju Tony Blair. Według urzędnika amerykańskiego spodziewano się zaangażowania "dużej liczby osób".

Przedstawiciele USA w rozmowach z dziennikarzami, na które powołuje się agencja Reutera, przekazali, że w środę rozesłano zaproszenia do wzięcia udziału w międzynarodowej Radzie Pokoju, która ma tymczasowo zarządzać Strefą Gazy. Rozmówcy odmówili jednak ujawnienia, do kogo wysłano zaproszenia, ale zapowiedzieli, że Trump osobiście wybierze osoby zasiadające w radzie.

Bliski Wschód. USA grożą Hamasowi. Witkoff stawia żądania

"Stany Zjednoczone oczekują, że Hamas w pełni wywiąże się ze swoich zobowiązań, w tym natychmiastowego zwrotu ostatniego zmarłego zakładnika. Niezastosowanie się do tego wymogu pociągnie za sobą poważne konsekwencje" - zagroził Witkoff.

Podkreślił, że w fazie pierwszej "dostarczono historyczną pomoc humanitarną, utrzymano zawieszenie broni, zwrócono wszystkich żyjących zakładników oraz szczątki dwudziestu siedmiu z dwudziestu ośmiu zmarłych zakładników". "Jesteśmy głęboko wdzięczni Egiptowi, Turcji i Katarowi za ich nieocenione wysiłki mediacyjne, które umożliwiły dotychczasowy postęp" - dodał wysłannik Trumpa.

"USA Today" zaznacza, że druga faza planu jest ujawniana, mimo że wciąż pojawiają się pytania o rozbrojenie Hamasu w Strefie Gazy. Informator dziennika twierdzi, że obecnie nie prowadzi się z Hamasem żadnych poważnych rozmów na temat rozbrojenia. Agencja Reutera dodaje, że Waszyngton ogłosił rozpoczęcie drugiej fazy planu Trumpa, mimo że kluczowe elementy pierwszej fazy wciąż nie zostały zrealizowane.

Zawieszenie broni w Strefie Gazy w dużej mierze położyło kres walkom między siłami izraelskimi a Hamasem, jednak obie strony zarzucają sobie częste naruszanie porozumienia.

Pierwszym etapem planu Trumpa dla Gazy było uwolnienie pozostałych przy życiu izraelskich zakładników pojmanych przez Hamas podczas ataku na Izrael 7 października 2023 roku. W zamian uwolniono Palestyńczyków przetrzymywanych w izraelskich więzieniach.

