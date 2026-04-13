W skrócie Przywódca Hezbollahu Naim Kassem wezwał władze Libanu do rezygnacji z planowanych rozmów z Izraelem w Waszyngtonie, określając je jako bezcelowe i niewiążące dla jego ugrupowania.

Minister spraw zagranicznych Libanu Youssef Raggi poinformował, że rozmowy ambasadorów mają na celu doprowadzenie do rozejmu w konflikcie z Izraelem i podkreślają niezależność Bejrutu od negocjacji USA-Iran.

Izraelskie wojsko poinformowało, że w ciągu ostatnich 24 godzin zaatakowało około 150 celów Hezbollahu w Libanie.

W przeddzień zaplanowanych na wtorek negocjacji Naim Kassem oznajmił w wystąpieniu telewizyjnym, że Hezbollah nie zrezygnuje z walki z Izraelem, który prowadzi ostrzał jego pozycji w Libanie.

"Nie jesteśmy zainteresowani". Hezbollah zabrał głos w sprawie Libanu

Również w poniedziałek Wafik Safa, wysoki rangą członek rady politycznej Hezbollahu, powiedział agencji AP, że jego organizacja nie dostosuje się do żadnych ustaleń poczynionych podczas spotkania ambasadorów, któremu jest "zdecydowanie przeciwny".

- Jeśli chodzi o wynik negocjacji między Libanem a naszym izraelskim wrogiem, to nie jesteśmy nim w ogóle zainteresowani (...), a to co ustalą, nie będzie dla nas wiążące - dodał.

Minister spraw zagranicznych Libanu Youssef Raggi poinformował wcześniej, że rozmowy ambasadorów w Waszyngtonie mają na celu doprowadzenie do rozejmu w konflikcie z Izraelem, a na platformie X napisał też, że podkreślają one niezależność Bejrutu od negocjacji USA-Iran.

Netanjahu chce rozbroić Hezbollah. Cel negocjacji z Libanem

Premier Izraela Binjamin Netanjahu zapowiedział tymczasem, że negocjacje dotyczyć będą rozbrojenia Hezbollahu i "sformalizowania pokojowych stosunków" między oboma krajami. Rzeczniczka Netanjahu Szosz Bedrosian podkreśliła jednak, że nie może być mowy o rozejmie w walce z Hezbollahem.

W czwartek premier Libanu Nawaf Salam zwrócił się do wojska i sił bezpieczeństwa z nakazem zapewnienia, że broń będzie znajdowała się wyłącznie w rękach "legalnych sił bezpieczeństwa", innymi słowy - nie w rękach Hezbollahu.

Na początku marca rząd Libanu ogłosił, że militarne skrzydło Hezbollahu - który jest też partią polityczną - jest nielegalne.

Izraelskie wojsko poinformowało w poniedziałek, że w ciągu ostatnich 24 godzin zaatakowało około 150 celów Hezbollahu w Libanie, podczas gdy kraj przygotowuje się do rozmów pokojowych z libańskimi urzędnikami w Waszyngtonie.

Cele obejmowały "obiekty wojskowe, stanowiska wyrzutni pocisków przeciwpancernych oraz centra dowodzenia terrorystów".

