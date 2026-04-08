100 uderzeń w 10 minut. Izrael atakuje z pełną mocą mimo rozejmu

Joanna Mazur

Izraelskie siły wciąż przeprowadzają ataki na Liban, uważając, że zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie nie dotyczy tego kraju. Tylko w ciągu 10 minut Siły Obronne Izraela przeprowadziły blisko 100 uderzeń - był to największy atak od początku operacji "Ryczący Lew". Tymczasem m.in. Niemcy nalegają, aby Jerozolima ograniczyła się tylko do samoobrony.

Izrael kontynuuje ataki na Liban. Tego kraju nie obowiązuje zawieszenie broni

  • Izrael przeprowadził prawie 100 ataków na cele Hezbollahu w Libanie w ciągu 10 minut, uznając, że zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie nie obejmuje Libanu.
  • Libańskie źródła bliskie Hezbollahowi przekazały, że ugrupowanie zaprzestało swoich ataków na cele w Izraelu po ogłoszeniu zawieszenia broni na dwa tygodnie.
  • Minister spraw zagranicznych Niemiec i prezydent Francji zaapelowali, by Izrael ograniczył działania w Libanie do samoobrony i obejmował ten kraj porozumieniem.
Mimo że Donald Trump powiadomił w nocy z wtorku na środę, że przez najbliższe dwa tygodnie będzie obowiązywało zawieszenie broni w walkach z Iranem, porozumienie to nie obejmuje jednego kraju na Bliskim Wschodzie

Izraelska armia w dalszym ciągu przeprowadza ataki na Liban, tłumacząc, że uderza w cele powiązane ze wspierającym Iran Hezbollahem. Jeszcze w nocy sam Binjamin Netanjahu oświadczył, że wspomniane porozumienie nie dotyczy Libanu.

O kontynuowanych uderzeniach na libańskie miasta informował także rzecznik izraelskiego wojska Avichay Adraee. Polecił on także mieszkańcom południa kraju, aby ewakuowali się w bezpieczne miejsca.

Agencja Reutera podkreśla, że "stanowisko Izraela jest sprzeczne ze słowami premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa, kluczowego pośrednika w rozmowach o zawieszeniu broni między USA a Iranem, który stwierdził, że zawieszenie broni obejmie Liban".

Libańskie źródła bliskie Hezbollahowi przekazały natomiast agencji, że w środę rano, po ogłoszeniu zawieszenia broni na dwa tygodnie, ugrupowanie zaprzestało swoich ataków na cele w Izraelu.

Siły Obronne Izraela przekazały w mediach społecznościowych, że w ciągu 10 minut zaatakowano prawie 100 celów Hezbollahu w Libanie. Jak ocenili, był to "największy skoordynowany atak na terenie Libanu od początku operacji 'Ryczący Lew'".

Izrael uderzył m.in. w Bejrucie, Dolinie Bekaa i na południu Libanu, a celem były centra dowodzenia wywiadu, siedziby Hezbollahu i elitarne oddziały organizacji Radwan.

W innym wpisie zacytowano natomiast szefa sztabu generalnego IDF Eyala Zamira, który zaznaczył, że Izrael będzie nadal przeprowadzać ataki na organizację terrorystyczną Hezbollah i wykorzystywać każdą okazję operacyjną. "Nie narazimy na niebezpieczeństwo mieszkańców północnego Izraela. Będziemy nadal atakować z determinacją" - dodał.

W atakach Izraela, jak powiadomiło agencję Reutera Ministerstwo Zdrowia Libanu, setki osób straciły życie i zostały ranne. 

Na dalsze ataki Izraela na Liban zareagował minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul, który skontaktował się w środę ze swoim izraelskim odpowiednikiem. Przekazał mu, że Izrael powinien ograniczyć swoje działania w Libanie wyłącznie do "koniecznej samoobrony" przed Hezbollahem.

- W rozmowie z izraelskim ministrem spraw zagranicznych, (minister spraw zagranicznych Niemiec - red.) opowiedział się za tym, aby Izrael ograniczył się do niezbędnej samoobrony przed Hezbollahem i nie wykraczał poza to - mówił rzecznik na konferencji prasowej w Berlinie.

Na działania Jerozolimy zareagował także prezydent Francji Emmanuel Macron. Jak zaznaczył, "sytuacja w Libanie pozostaje krytyczna" i zaapelował o włączenie tego kraju do porozumienia.

