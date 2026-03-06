Wojna na Bliskim Wschodzie. Setki ofiar izraelskiego ostrzału. Liban podaje nowe dane

Interia bliżej świata
Szefowie resortów obrony 32 państw NATO zebrali się w piątek na wirtualnym spotkaniu, aby zapoznać się z rozwojem sytuacji na Bliskim Wschodzie - poinformował przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavo Dragone, w poście na platformie X.
Szef NATO podkreślił, że Iran był bliski uzyskania zdolności nuklearnych i rakietowych, mogących stanowić zagrożenie także dla Europy. Dodał, że Sojusz popiera działania prezydenta USA Donalda Trumpa, wymierzone w irański program nuklearny i rakietowy.
Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Dubaju do 11 marca włącznie - poinformował w piątek narodowy przewoźnik. Służby operacyjne LOT-u pracują nad rozwiązaniami, które umożliwią powrót pasażerów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Polski, z wykorzystaniem linii partnerskich.
Wcześniej PLL LOT odwołały rejsy do Rijadu do 8 marca, a połączenia do Tel Awiwu są zawieszone do 18 marca włącznie.
Niemcy wycofały dodatkowe oddziały Bundeswehry z Bliskiego Wschodu - podał Reuters, powołując się na informacje od rzecznika prasowego niemieckiej armii.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ostrzegł w piątek przed niekontrolowanymi konsekwencjami długotrwałej wojny Izraela i USA przeciwko Iranowi. - Nie chcemy doświadczyć scenariusza syryjskiego - stwierdził.
Donald Trump chce "bezwarunkowej kapitulacji" Iranu
"Nie będzie żadnej umowy z Iranem poza BEZWARUNKOWĄ KAPITULACJĄ! Po tym, a także po wyborze WSPANIAŁEGO I AKCEPTOWALNEGO Przywódcy (Przywódców), my i wielu naszych wspaniałych i bardzo odważnych sojuszników i partnerów będziemy niestrudzenie pracować, aby cofnąć Iran znad krawędzi zagłady, czyniąc go gospodarczo większym, lepszym i silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej" - napisał Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.
"IRAN BĘDZIE MIAŁ WIELKĄ PRZYSZŁOŚĆ. 'UCZYŃMY IRAN PONOWNIE WIELKIM (MIGA!)'" - dodał.
To kolejna wypowiedź amerykańskiego prezydenta, w której rości sobie prawo do udziału w wyborze nowego przywódcy Iranu.
W piątkowej rozmowie z telewizją CNN Donald Trump ocenił, że "Iran nie jest tym samym krajem, którym był przed tygodniem". - Tydzień temu byli silni, a teraz są naprawdę zneutralizowani - dodał amerykański prezydent.
Trump przekazał, że jest otwarty na to, by Iranem rządził przywódca duchowy. - (...) Zależy, co to za osoba. Nie mam nic przeciwko religijnym liderom. Mam do czynienia z wieloma religijnymi przywódcami i są fantastyczni - powiedział.
W Wielkiej Brytanii wylądował pierwszy samolot wyczarterowany przez rząd do sprowadzenia Brytyjczyków z Bliskiego Wschodu. Drugi taki lot wystartował w piątek z Omanu, a władze zapowiedziały kolejne. MSZ ma informacje o 160 tys. brytyjskich obywateli w regionie.
W Teheranie doszło do kilku bardzo dużych eksplozji, nad miastem widać kłęby dymu - przekazali agencji AP świadkowie.
Do ekplozji doszlo również w północnym Iranie, wokół miasta Rasht w prowincji Gilan.
Pożar w strefie przemysłowej Fudżajra po tym, jak obrona powietrzna ZEA strąciła nadlatujące pociski - podała Państwowa Agencja Informacyjna. Ogień został opanowany.
Od 2 marca w izraelskich atakach zginęło 217 osób - przekazało Ministerstwo Zdrowia Libanu.
Polska jest jednym z 18 państw UE, które aktywowały mechanizm ochrony ludności w celu zorganizowania wspólnych ewakuacji obywateli z Bliskiego Wschodu - podało źródło unijne.
Kraje te mogą liczyć na pokrycie części kosztów przez Komisję Europejską. W ramach mechanizmu odbyło się 10 lotów.
Irańskie wojsko ostrzegło iracki Rząd Regionalny Kurdystanu, że podejmie zdecydowane działania przeciwko jakimkolwiek próbom rozmieszczenia wrogich sił wzdłuż granicy irańskiej - przekazała tamtejsza telewizja państwowa w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera.
Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC) poinformował, że jedyny reprezentant Iranu na igrzyska paralimpijskie nie wystartuje, ponieważ nie mógł bezpiecznie dotrzeć do Włoch w obliczu toczącej się w jego kraju wojny. Wcześniej napisała o tym agencja prasowa ANSA.
Iran miał być reprezentowany przez paranarciarza, 23-letniego Aboulfazla Khatibiego Mianaeiego.
Amerykańskie wojsko opracowuje plan umożliwiający przepłynięcie statków przez Cieśninę Ormuz - powiedział w piątek doradca ekonomiczny Białego Domu Kevin Hassett, cytowany przez Reutersa.
Irański parlamentarzysta Mohsen Zangeneh przekazał, że nowy najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu ma zostać mianowany w ciągu dwóch dni. Dodał, że obaj ostateczni kandydaci "niechętnie przyjęliby to stanowisko".
Poprzedni przywódca - ajatollah Ali Chamenei, zginął wraz z najbliższymi współpracownikami w amerykańsko-izraelskim nalocie 28 lutego, co stworzyło próżnię władzy niespotykaną w 47-letniej historii Republiki Islamskiej. Chamenei był zaledwie drugą osobą sprawującą funkcję najwyższego przywódcy.
Siły Obronne Izraela poinformowały, że zaatakowały wysokiego rangą irańskiego urzędnika przebywającego w Teheranie.
Po tym, gdy w czwartek Europol ostrzegł, że wojna w Iranie grozi wzrostem zagrożenia terrorystycznego i ekstremistycznego w UE, rzecznik Komisji Europejskiej Markus Lammert zapewnił, że aktywnie monitoruje ona sytuację, a państwa członkowskie wzmocniły kontrole na granicach.
Linie lotnicze Emirates wznawiają loty z i do Dubaju i pracują nad przywróceniem pełnej operacyjności swojej siatki połączeń - poinformowały linie Emirates. Przewoźnik tym samym ponownie uruchomił połączenia z i do Warszawy.
W komunikacie Emirates podkreślono, że w związku z częściowym ponownym otwarciem regionalnej przestrzeni powietrznej, linie Emirates realizują ograniczony rozkład lotów, pracując jednocześnie nad przywróceniem pełnej operacyjności swojej siatki połączeń.
Przewoźnik przewiduje powrót do 100 proc. przepustowości swoich połączeń w nadchodzących dniach, pod warunkiem dostępności przestrzeni powietrznej oraz spełnienia wszystkich wymogów operacyjnych.
Iran wystrzelił rakiety na amerykańską bazę w Kuwejcie - podała irańska telewizja państwowa.
Szef irańskiej policji Ahmad-Reza Radan poinformował w piątek, że w obliczu trwającej wojny wydał funkcjonariuszom rozkaz strzelania do szabrowników.
- Biorąc pod uwagę stan wojny, wydałem rozkaz strzelania do złodziei - powiedział Radan w telewizji państwowej, dodając, że rabusie zostaną "szybko zneutralizowani".
Pojawiają się doniesienia o ataku irańskiej armii na kurdyjskie grupy opozycyjne w Kurdystanie.
Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa zorganizują w poniedziałek wideokonferencję z liderami krajów Bliskiego Wschodu.
Przewodniczący Komitetu Wojkowego NATO zwołał wirtualny okrągły stół ze wszystkimi ministrami obrony krajów sojuszu, aby porozmawiać o sytuacji na Bliskim Wschodzie - podał Reuters.
Donald Trump: Sojusznicy i partnerzy USA będą pracować, aby przywrócić Iran z krawędzi zagłady i wesprzeć ich gospodarkę.
Donald Trump: Nie będzie żadnego porozumienia pokojowego z Iranem poza bezwarunkową kapitulacją.
Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle wpłynął na wody Morza Śródziemnego - poinformowała agencja AFP. Okręt wcześniej uczestniczył w ćwiczeniach na Morzu Bałtyckim, ale w związku z wojną USA i Izraela z Iranem został wysłany, aby wspierać sojuszników Francji w regionie Bliskiego Wschodu.
W ubiegłym tygodniu lotniskowiec był w szwedzkim porcie Malmoe, gdzie doszło do incydentu - do okrętu zbliżył się dron, który został wykryty przez siły zbrojne Szwecji. W Malmoe okręt miał pozostać do 2 marca w ramach wizyty ocenianej jako elementu odstraszania w regionie Bałtyku.
Centrum Operacji Handlu Morskiego Zjednoczonego Królestwa (UKMTO) poinformowało, że otrzymało zgłoszenie o trafieniu holownika nieznanymi pociskami w cieśninie Ormuz.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz mówi, że nie chce widzieć "syryjskiego scenariusza" w Iranie, odnosząc się do długiej wojny domowej w Syrii.
Drony uderzają w lotnisko i pola naftowe w irackiej Basrze - donoszą źródła AFP.
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez określił wojnę USA z Iranem "wielkim błędem".
Irańska flaga prawdopodobnie nie pojawi się na ceremonii otwarcia zimowych igrzysk paraolimpijskich w Weronie, gdyż do Włoch nie dotarł wciąż jedyny reprezentant tego kraju - poinformowała agencja prasowa ANSA.
Iran miał być reprezentowany przez paranarciarza, 23-letniego Aboulfazla Khatibiego Mianaeiego, ale - według źródeł bliskich organizatorom - wciąż nie przeszedł procesu rejestracji i nie odebrał zawodniczej akredytacji. W związku z tym flaga Iranu nie pojawi się w trakcie tradycyjnej parady sportowców.
Izraelska armia poinformowała o nowej fali uderzeń na Teheran i Isfahan.
Eksplozje w stolicy Kuwejtu - donosi AFP. Wcześniej informowano o działaniach obrony przeciwlotniczej.
Media: Wielki sojusznik Iranu wkroczył do gry. Dostarcza informacje o USA
Rosja przekazuje Iranowi informacje o celach ataków na siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie - przekazał dziennik "Washington Post", powołując się na amerykańskich urzędników.
Trzy drony uderzyły w Zjednoczone Emiraty Arabskie - poinformowało Ministerstwo Obrony tego kraju.
Obrona przeciwlotnicza Kuwejtu mierzy się obecnie z atakami rakiet i dronów - poinformowało tamtejsze wojsko.
Włoskie przedsiębiorstwo Eni rozpoczęło ewakuację wszystkich zagranicznych pracowników z irackiego pola naftowego Zubair w Basrze, po tym jak Iran przeprowadza w regionie odwetowe ataki - poinformowały w piątek trzy irackie źródła naftowe.
Ewakuacja zagranicznych pracowników nie wpłynie na operacje produkcyjne na polu - dodano.
Dziewięć rakiet balistycznych i 109 dronów zostało przechwyconych podczas irańskiego ataku - poinformowało Ministerstwo Obrony ZEA.
W centrum Teheranu zaatakowane zostały budynki mieszkalne - podaje państwowy portal Noor News.
Rząd Turcji wprowadził tymczasowo system kontroli cen paliw, według którego władze pokryją wzrosty cen poprzez obniżki podatków o nawet 75 proc. w zależności od produktu paliwowego - podał w piątek portal Bia.
To reakcja na zablokowanie przez Iran kluczowej dla transportu ropy cieśniny Ormuz.
Płonie tankowiec należący do USA, po tym jak zaatakowały go irańskie siły - przekazał Teheran.
Waszyngton nie skomentował doniesień.
Eksplozje w Manamie (Katar) - informują korespondenci AFP.
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział królowi Bahrajnu, że cztery myśliwce, które Brytyjczycy wysyłają do Kataru, mogą zostać użyte do obrony królestwa przed irańskimi atakami rakietowymi i dronami na państwa Zatoki.
Wcześniej mówił o tym ambasador Wielkiej Brytanii w Bahrajnie.
Władze w Teheranie zagroziły atakiem na "wszystkie obiekty w irackim Kurdystanie", jeżeli kurdyjscy bojownicy przedostaną się na terytorium Republiki Islamskiej - przekazała w piątek AFP, powołując się na agencję Mehr.
Do tej pory atakowane były jedynie bazy USA i Izraela, a także grupy separatystyczne w regionie - podkreśliła agencja prasowa Mehr, powołując się na list Irańskiej Rady Obrony.
Dwa drony uderzyły w amerykańską bazę wojskową nieopodal lotniska w irackim Irbilu - przekazały Reutersowi źródła.
Wcześniej pojawiły się doniesienia o eksplozji i kłębach dymy unoszącymi się w pobliżu portu lotniczego.
Rzecznik irańskich sił twierdzi, że Iran zaatakował tankowce w Zatoce Perskiej.
Produkcja ropy naftowej na amerykańskim polu naftowym w irackim Kurdystanie została wstrzymana po ataku - informują władze, cytowane przez BBC.
Rząd regionalny Kurdystanu informuje, że pole naftowe, które jest obsługiwane przez amerykańską firmę HKN Energy i znajduje się w prowincji Dohuk, zostało zaatakowane "przez nielegalne grupy w Iraku".
Agencja AFP donosi, że do ataku doszło jeszcze w czwartek.
Turecki minister transportu oglosił, że jego kraj zawiesił do 9 marca loty do Iranu, Iraku, Jordanii i Libanu.
Irańska Gwardia Rewolucyjna przekazała, że zaatakowano amerykańskie radary przechwytujące w ZEA i Jordanii.
Eksplozja i unoszący się dym w pobliżu lotniska w Irbilu w irackim Kurdystanie - informuje AFP.
Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki poinformował w piątek, że dwa samoloty wojskowe są gotowe do lotu do Rijadu; mają one zabrać, najprawdopodobniej w sobotę, polskich obywateli, którzy obecnie czekają na wyjazd z Kataru do Arabii Saudyjskiej. W poniedziałek będzie dodatkowy lot do Omanu - dodał.
Potężne eksplozje w Teheranie - poinfomorwali świadkowie, na których powołuje się AP.
Minister energii Kataru Saad al-Kabi ostrzegł, że wojna na Bliskim Wschodzie może "doprowadzić do załamania gospodarki światowej". Jego zdaniem eksporterzy z Zatoki Perskiej będą musieli całkowicie wstrzymać całkowicie produkcję, co doprowadzi do wzrostu cen ropy naftowej i gazu ziemnego.
Katar, który jest drugim co do wielkości producentem skroplonego gazu ziemnego (LNG) na świecie, został zmuszony do ogłoszenia w tym tygodniu tzw. stanu siły wyższej po ataku na rafinerię w Ras Laffan.
Izraelska armia wydała nakaz ewakuacji mieszkańców obszaru przemysłowego irańskiego Qom - podał Reuters.
Izraelskie wojsko poinformowało, że 50 myśliwców uderzyło w bunkier Alego Chameneiego, który teraz ma być używany przez wysokich rangą urzędników.
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian przekazał, że niektóre kraje rozpoczęły działania mediacyjne.
Izraelski atak na południowo-nadmorskie miasto Sidon w Libanie zabił pięć osób i ranił siedem innych - informuje libańskie Ministerstwo Zdrowia, cytowane przez AP.
Izraelskie wojsko nie wydało jak dotąd oświadczenia.
- Spodziewamy się, że ukraińscy żołnierze wkrótce przybędą do Zatoki Perskiej, aby pomóc tamtejszym krajom odeprzeć ataki irańskich dronów - powiedział w piątek wysoki rangą ukraiński urzędnik w rozmowie z AFP.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Odwet Iranu, uderzyli w kurdyjski budynek
Dron zaatakował budynek należący do iracko-kurdyjskiej grupy w Iraku - przekazały źródła Reutersa.
Brytyjski ambasador w Bahrajnie mówi, że Wielka Brytania będzie częścią "obrony" Bahrajnu poprzez wysyłanie myśliwców Królewskich Sił Powietrznych.
- Dziś z przyjemnością informuję, że Wielka Brytania będzie wysyłać myśliwce RAF nad Bahrajn jako wkład w obronę Bahrajnu, jednego z naszych najbliższych sojuszników na całym świecie - powiedział Alastair Long w wideo na Instagramie.
Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że w piątek planowanych jest dla obywateli Polski w sumie osiem lotów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i z Omanu. Łącznie - podał - wróci nimi do kraju 1500 osób.
Irańska armia przekazała, że zaatakowała amerykańskie bazy w Kuwejcie.
Izraelskie wojsko nakazuje ewakuację czterech libańskich miast w rejonie Doliny Bekaa - przekazał Reuters.
Premier Donald Tusk zaapelował w piątek do wszystkich placówek dyplomatycznych i urzędników odpowiedzialnych za pomoc obywatelom za granicą o pełną mobilizację i elastyczność działania. Podkreślił, że w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie konieczne są działania nadzwyczajne.
- Warto uświadomić wszystkim placówkom, wszystkim bez wyjątku ludziom, którzy zajmują lub powinni zajmować się obywatelami, którzy znaleźli się w kłopotach, że to jest sytuacja, która ma charakter taki wojenny - powiedział szef rządu podczas spotkania zespołu koordynacyjnego w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Unia Europejska jest gotowa współfinansować naszą akcję ewakuacyjną w ramach mechanizmu europejskiego, jeśli na pokładzie naszych samolotów miejsce znajdą także inni obywatele UE - podkreślił w piątek premier Donald Tusk.
- Oczywiście dla nas priorytetem są obywatele polscy, ale proszę elastycznie, inteligentnie korzystać z tego mechanizmu - zaapelował szef rządu.
Jak dodał, "nasi obywatele też będą mogli korzystać z tego mechanizmu w samolotach innych państw”. - Wszystkim zależy, aby maksymalnie wykorzystać każde miejsce w samolocie i żeby to miało charakter też koordynacji europejskiej. Nie bez znaczenia jest fakt, że wtedy także całość akcji jest finansowana przez Unię Europejską - powiedział Tusk.
Po przełożeniu w tym tygodniu, w związku z atakiem Iranu na brytyjską bazę wojskową na Cyprze, dwóch nieformalnych posiedzeń Rady UE, cypryjska prezydencja zdecydowała o przesunięciu na inny termin lub przeprowadzeniu w formie zdalnej wszystkich spotkań zaplanowanych na wyspie na marzec.
Ze względów bezpieczeństwa lot do Rijadu został przekierowany do Kairu - poinformował prezes Lufthansy.
Od 1 marca ponad 2,8 tys. osób ewakuowało się z terenów zagrożonych - podkreślił w piątek premier Donald Tusk na posiedzeniu zespołu koordynacyjnego ws. sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Jak zaznaczył, nie jest to jednak powód do odczuwania satysfakcji, ponieważ "bardzo dużo ludzi czeka ciągle nie tylko na pomoc, ale bardzo często też na informacje".
Katar potępił irański atak na Bahrajn. Doha informuje, że uderzenie wymierzone było w zjednoczone dowództwo wojskowe Rady Współpracy Zatoki Perskiej.
Doha twierdzi, że żaden z katarskich marynarzy nie ucierpiał i nazywa atak "bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa i stabilności regionu".
Co najmniej osiem eksplozji rozległo się w piątek przed południem w Tel Awiwie, wcześniej ogłoszono alarm w związku z pociskami wystrzelonymi w kierunku Izraela z Iranu - poinformowała agencja AFP. Według izraelskich służb medycznych nie odnotowano rannych.
"Niedawno armia zidentyfikowała pociski wystrzelone z Iranu w stronę terytorium państwa izraelskiego" - przekazało wcześniej w komunikacie izraelskie wojsko, cytowane przez AFP.
Iran grozi zaatakowaniem irackiego Kurdystanu, jeśli bojownicy wejdą do kraju - informują media, na które powołuje się AFP.
Irańska telewizja państwowa poinformowała o nowym ataku rakietowym Iranu, w tym wystrzeleniu większych pocisków Khorramshahr-4.
Azerbejdżan wycofuje swoich dyplomatów z Iranu dla ich własnego bezpieczeństwa - potwierdził w piątek minister spraw zagranicznych Jeyhun Bayramov.
W czwartek Baku poinformowało, że cztery irańskie drony przekroczyły jego granicę i raniły cztery osoby w Nachiczewanie.
Minister doprecyzował, że Azerbejdżan ewakuuje pracowników ze swojej ambasady w Teheranie oraz konsulatu generalnego w Tabrizie.
Air China, China Southern oraz kilku innych chińskich przewoźników wznawiają bezpośrednie loty do Arabii Saudyjskiej, Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich - przekazała AP. W czwartek Air China wznowiło loty z Pekinu do Rijadu.
Chiny pomagają również swoim obywatelom ewakuować się z regionu. Władze podały w środę, że do kraju wrócił samolot z 300 pasażerami z Dubaju.
Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że jej globalne centrum logistyczne w sytuacjach kryzysowych zdrowotnych w Dubaju wznowiło działalność w piątek po przerwie spowodowanej wojną na Bliskim Wschodzie.
Duński gigant żeglugowy Maersk ogłosił w piątek, że zawiesza dwie międzykontynentalne trasy tranzytowe z powodu wojny na Bliskim Wschodzie.
Firma już wcześniej ogłosiła, że zawiesza rezerwacje w Zatoce "do odwołania".
Azerbejdżan wycofuje swoich dyplomatów z Iranu - donosi Interfax.
Nalot powietrzny na irański Mijandoab, miasto zamieszkane w większości przez Azerów i Kurdów - donosi agencja Aspiran, na którą powołuje się Reuters.
Ministerstwo Obrony Kuwejtu poinformowało w piątek rano, że od początku irańskich ataków odwetowych rannych zostało 67 żołnierzy, co jest najwyższym takim wynikiem spośród wszystkich armii Zatoki Perskiej.
- Kuwejt zidentyfikował i poradził sobie z 212 rakietami balistycznymi oraz 394 dronami od soboty - dodał rzecznik resortu obrony Kuwejtu.
Minister energii Kataru Saad al-Kaabi przekazał w rozmowie z "Financial Times", że nawet jeśli wojna zakończy się natychmiast, Katar potrzebowałby "tygodni do miesięcy", by wrócić do normalnego cyklu dostaw.
- Rozkazy masowej ewakuacji wydane przez armię izraelską dla południowego Libanu i południowych przedmieść Bejrutu budzą poważne obawy w świetle prawa międzynarodowego - powiedział w piątek szef ONZ ds. praw człowieka Volker Turk.
- To budzi poważne obawy w ramach międzynarodowego prawa humanitarnego, a w szczególności kwestii związanych z przymusowym przesiedleniem - mówił.
Jak dodał Turk, "te powszechne, masowe nakazy przesiedleń, o których mówimy, dotyczą setek, a nawet tysięcy ludzi".
Resort spraw wewnętrznych Kataru poinformował w komunikacie, że do czwartku zatrzymano 194 osoby różnych narodowości za filmowanie i publikowanie "zwodniczych informacji i pogłosek".
Władze w Dosze wyjaśniły, że te publikacje podburzają opinię publiczną i "naruszają wytyczne" wydane przez odpowiednie instytucje. Wobec autorów tych wpisów podjęto "niezbędne środki prawne i administracyjne".
Jednocześnie MSWcostrzegło przed filmowaniem, a następnie udostępnianiem nagrań wideo i rozpowszechnianiem pogłosek związanych z "bieżącymi działaniami w terenie" - podkreślił dziennik "The Peninsula", odnosząc się do ataków Iranu na cele w Katarze oraz związanej z tym sytuacji w kraju.
Izrael przeprowadził w piątek rano kolejne uderzenia na południe Bejrutu, po nocy intensywnego bombardowania siedziby Hezbollahu - potwierdziła Narodowa Agencja Informacyjna, cytowana przez AFP.
Siły Obronne Izraela przekazały, że osoby przebywające w schronach mogą je opuścić, jednak zalecają pozostanie w ich pobliżu.
Jednocześnie izraelskie służby ratunkowe nie odnotowiały ofiar po irańskim uderzeniu.
- USA nie będą w stanie dostarczyć wystarczającej liczby rakiet dla państw Zatoki Perskiej i Ukrainy w tym samym czasie - mówił przebywający aktualnie w Warszawie unijny komisarz ds. obronnych Andrius Kubilius.
Dochodzą informacje od AFP o kolejnym ataku na przedmieścia Bejrutu.
- Rozumiemy, że społeczeństwo może być zaniepokojone, szczególnie społeczność żydowska. Jak zawsze, proszę ich o zachowanie czujności, a jeśli zobaczą lub usłyszą coś, co ich niepokoi, niech się z nami kontaktują - powiedziała komendant policji metropolitalnej Helen Flanagan, odpowiedzialna za działania antyterrorystyczne w Londynie.
Komentarze funkcjonariuszki pojawiły się po tym, jak czterech mężczyzn zostało aresztowanych w Londynie i okolicach pod zarzutem wspierania Iranu poprzez szpiegowanie społeczności żydowskiej.
Seria eksplozji słyszana w Tel Awiwie po ogłoszeniu alarmu ostrzegającego przed irańskimi pociskami - donoszą dziennikarze AFP.
"Niedawno Siły Obronne Izraela namierzyły rakiety wystrzelone z Iranu w kierunku terytorium Państwa Izrael. Systemy obronne działają, aby przechwycić zagrożenie" - poinformowało wojsko.
Izraelskie wojsko wydało ostrzeżenie przed nadchodzącym ostrzałem rakietowym z Iranu - przekazała AP.
Tuż przed południem w Dubaju rozległy się powiadomienia na telefonach komórkowych, ostrzegając o możliwym ataku rakietowym.
Rząd Indonezji obecnie wstrzymuje się ze wszystkimi rozmowami dotyczącymi Rady Pokoju Donalda Trumpa, ponieważ kraj skupia się na bezpieczeństwie swoich obywateli na Bliskim Wschodzie - poinformowali w piątek urzędnicy, cytowani przez AP.
Wielka Brytania: W ramach zaplanowanej operacji policja aresztowała jednego Irańczyka i trzy inne osoby z podwójnym obywatelem brytyjskim i irańskim - informuje agencja Reutera.
Sprawa ma związek z dochodzeniem dotyczącym inwigilacji miejsc powiązanych ze społecznościami żydowskimi.
Jalil Hasani, zastępca gubernatora prowincji Fars, twierdzi, że w ataku na Sziraz (w Iranie) zginęło co najmniej 20 osób, a 30 zostało rannych - podała irańska agencja IRNA. Wcześniej informowano o kilku ofiarach.
W Teheranie wojna opróżniła zwykle zakorkowane ulice. Siły bezpieczeństwa ściśle kontrolują ludność - podało AFP po rozmowach z mieszkańcami.
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej "zamknął niemal każdą główną ulicę uzbrojonym personelem i ciężkimi karabinami maszynowymi, by przestraszyć ludzi", powiedział 30-letni mieszkaniec Teheranu z Paryża dla AFP.
- Prawdziwym wrogiem w ich oczach są (właśni - red.) ludzie, nie Amerykanie. Ich ekstremiści mówią, że najpierw trzeba zmierzyć się z wrogiem w kraju - dodał rozmówca agencji.
Sześć milionów baryłek ropy naftowej mają dostarczyć Zjednoczone Emiraty Arabskie do Korei Południowej - informuje Kang Hoon-sik, szef sztabu prezydenta Korei Południowej, cytowany przez AP.
Awaryjne dostawy mają ograniczyć gwałtowny wzrost cen paliwa po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.
Minister spraw zagranicznych Korei Południowej powiedział podczas przesłuchania legislacyjnego, że Stany Zjednoczone nie zażądały pomocy wojskowej ani pozawojskowej z Seulu w związku z wojną na Bliskim Wschodzie - podała AP.
Jednocześnie Cho Hyun stwierdził, że nie może potwierdzać szczegółów operacji wojskowych, pytany o doniesienia, iż USA przenoszą część swoich systemów obrony przeciwrakietowej Patriot w pobliże Seulu.
Indie powołały się na uprawnienia nadzwyczajne i nakazały rafineriom maksymalizację produkcji skroplonego gazu naftowego (LPG), aby zapobiec niedoborom paliwa po zakłóceniach w dostawach spowodowanych kryzysem na Bliskim Wschodzie - podała agencja Reutera.
Import do Indii zaspokaja około dwóch trzecich potrzeb zużycia LPG, a Bliski Wschód odpowiada za około 85–90 proc. dostaw.
Sri Lanka przejęła kontrolę nad irańskim okrętem wojennym IRIS Buszehr po ewakuacji załogi tej jednostki, która zgłosiła awarię silnika.
- Nasze wojsko przejęło kontrolę nad okrętem, który zostanie zacumowany w porcie Trikunamalaja w północno-wschodniej części wyspy - powiedział agencji AFP wysoki rangą lankijski urzędnik. 204 marynarzy zostało przeniesionych z pokładu IRIS Buszehr na trzy okręty marynarki wojennej Sri Lanki. Obecnie te osoby przebywają w obozie wojskowym w pobliżu stolicy, Kolombo. Czterech Irańczyków pozostało na pokładzie, aby pomóc lankijskim marynarzom - dodał rozmówca AFP.
W środę Stany Zjednoczone storpedowały irańską fregatę IRIS Dena. Uratowano 32 osoby, wyłowiono zwłoki 84 marynarzy - przekazała agencja AFP.
"Nasze podejście jest takie, że każde życie jest tak cenne jak nasze własne" - napisał prezydent Sri Lanki Anura Kumara Dissanayake na X i wezwał do pokoju. Uratowanych przez marynarkę Sri Lanki 32 marynarzy było leczonych w szpitalu w południowym porcie Galle.
Nagranie, na którym - jak podaje Dowództwo Centralne USA - widać atak na irański lotniskowiec dronów.
Administracja Donalda Trumpa wyklucza na razie możliwość wykorzystania Departamentu Skarbu USA do handlu kontraktami terminowymi na ropę - podał w piątek Bloomberg News, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą.
"Siły amerykańskie nie szczędzą wysiłków, by zatopić całą irańską marynarkę wojenną. Dziś irański lotniskowiec dronów, mniej więcej wielkości lotniskowca z czasów II wojny światowej, został trafiony i teraz płonie" -podało w piątek rano Dowództwo Centralne USA.
Na poziomie politycznym amerykańscy oficjele przedstawiają wątpliwe i nieraz sprzeczne uzasadnienia wojny w Iranie. Tymczasem sama kampania wojskowa pokazuje staranne planowanie, ogromną siłę ognia i miażdżące sukcesy - opisuje "The Economist".
Hezbollah twierdzi, że zaatakował zgrupowanie izraelskich pojazdów wojskowych zmierzających w kierunku miasta Al-Chijam - podała AFP, cytując oświadczenie organizacji.
Obrona powietrzna Arabii Saudyjskiej przechwyciła i zniszczyła w piątek rano trzy rakiety, zmierzające w kierunku bazy sił powietrznych Prince Sultan (bazy Księcia Sultana) w prowincji Al-Chardż - przekazało saudyjskie ministerstwo obrony.
Wcześniej saudyjska ochrona przeciwlotnicza zneutralizowała drony, których celem była rafineria Ras Tanura w Prowincji Wschodniej, a także pociski manewrujące wymierzone w obszar przemysłowy Al-Chardż, leżący około 80 km na południowy wschód od stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadu.
"Dziś w nocy 109 naszych Obywateli i Obywatelek wylądowało bezpiecznie w Warszawie" - napisał na X wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.
Minister powtórzył apel o śledzenie zaleceń MSZ dotyczących podróży, unikanie wyjazdów w odradzane rejony i rejestrowanie się w systemie Odyseusz.
"W sytuacji kryzysowej postępujcie zgodnie z zaleceniami konsularnymi" - dodał.
"Siły Powietrzne Izraela przeprowadziły szeroko zakrojoną falę 26 uderzeń w rejonie Dahieh w Libanie, wymierzonych w infrastrukturę terrorystyczną Hezbollahu" - przekazały izraelskie siły zbrojne.
Dodano, że wśród celów znalazły się centrum dowodzenia rady wykonawczej i obiekt przechowujący bezzałogowe statki powietrzne wykorzystywane do ataków na Izrael.
"Przed atakami podjęto działania mające na celu ograniczenie ryzyka wyrządzenia krzywdy ludności cywilnej" - podsumowano w komunikacie.
Libańska Narodowa Agencja Informacyjna (NNA) podała wcześniej w piątek, że Izrael przeprowadził naloty na miasta Srifa, Ajta asz-Szab, Touline, Sawana i Majdal Selm.
Wojska Korei Południowej i USA dyskutują o rozmieszczeniu systemów obrony przeciwrakietowej Patriot stacjonujących w Korei Południowej w związku z wojną z Iranem - podała agencja Reutera, powołując się na słowa południowokoreańskiego ministra spraw zagranicznych.
Niemiecka grupa lotnicza Lufthansa ostrzegła w piątek, że stoi w obliczu wzmożonej "niepewności" z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, której wybuch poskutkował zamknięciem przestrzeni powietrznej w regionie i zaburzył rynki energii.
"Wydarzenia na Bliskim Wschodzie i związane z nimi konsekwencje geopolityczne dla gospodarki światowej zwiększają niepewność prognoz średnio- i długoterminowych" - przekazała grupa cytowana przez AFP.
Prezydent Donald Trump stwierdził, że nie jest zaniepokojony rosnącymi cenami gazu w Stanach Zjednoczonych spowodowanymi konfliktem w Iranie.
- Nie mam z tego żadnego problemu - powiedział w czwartkowym wywiadzie dla agencji Reutera. - Spadną bardzo szybko, gdy to się skończy, a jeśli wzrosną, to wzrosną, ale to jest znacznie ważniejsze niż lekki wzrost cen benzyny - dodał.
Według resortu obron Kuwejtu od początku wojny na Bliskim Wschodzie zginęło dwóch kuwejckich żołnierzy, a 67 zostało rannych. Dane opublikowała agencja KUNA.
Kuwejt jest jednym z krajów, które Iran ostrzeliwuje w odwecie za atak Izraela i USA. Ministerstwo obrony tego kraju ogłosiło, że do czwartku systemy obrony przeciwlotniczej Kuwejtu wykryły i przechwyciły 212 pocisków balistycznych i 394 dronów.
Systemy obrony przeciwlotniczej skutecznie powstrzymały atak przy użyciu dronów, wymierzony w bazę lotnictwa Al Udeid, największą amerykańską bazę wojskową na Bliskim Wschodzie - podało w piątek ministerstwo obrony Kataru.
Linia lotnicza Etihad Airways ogłosiła w piątek wznowienie ograniczonej liczby połączeń z Abu Zabi, w tym do kluczowych miast europejskich - poinformowała w piątek rano agencja dpa.
Przewoźnik z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przekazał, że od 6 marca samoloty będą latać między innymi do Frankfurtu, Londynu, Madrytu, Mediolanu, Paryża, Rzymu i Zurychu.
W komunikacie zaznaczono, że decyzja o częściowym odwieszeniu lotów została podjęta po konsultacjach z władzami i przeprowadzeniu szczegółowej oceny ryzyka.
"Ewakuacja pierwszej grupy polskich obywateli z rejonu Bliskiego Wschodu przebiegła bezpiecznie. Dzięki zaangażowaniu żołnierzy Wojska Polskiego oraz sprawnej koordynacji między instytucjami państwowymi możliwe było skuteczne przeprowadzenie transportu lotniczego do kraju" - podało Dowództwo Operacyjne RSZ w kolejnym komunikacie.
Wcześniej rano DORSZ i MSZ informowały, że samoloty polskich Sił Powietrznych bezpiecznie przetransportowały do kraju 109 osób.
Według AP mieszkańcy Dubaju otrzymują masowe alerty związane z ich aktywnością w mediach społecznościowych.
Wiadomość przypisywana policji w Dubaju ostrzega, że "fotografowanie lub udostępnianie miejsc bezpieczeństwa lub krytycznych stron, albo ponowne publikowanie niewiarygodnych informacji, może prowadzić do działań prawnych i zagrozić bezpieczeństwu narodowemu oraz stabilności".
Rada przywódcza w kraju spotkała się i omówiła, jak zorganizować spotkanie Zgromadzenia Ekspertów, które wybierze najwyższego przywódcę Iranu - podała irańska telewizja państwowa, cytowana przez AP.
Kilka osób zginęło w czwartek wieczorem w ataku rakietowym USA i Izraela na miasto Sziraz na południu Iranu - poinformowała w piątek rano oficjalna agencja prasowa IRNA, cytowana przez AFP.
Według państwowych mediów uderzenie nastąpiło w miejscu publicznym w jednej z dzielnic mieszkalnych.
"Hezbollah sam się o to prosił. Nie groźcie naszym ludziom" - napisały Siły Obrony Izraela w komunikacie.
Hezbollah przyznał się w piątek do ataków na siły izraelskie w odwecie za atak Izraela na Liban, który miał miejsce dzień wcześniej.
Bojownicy poinformowali o wystrzeleniu pocisków na pozycje graniczne.
Arabia Saudyjska informuje, że przechwyciła trzy drony na wschód od Rijadu - podała AFP.
Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła falę wystrzeleni rakiet na izraelskie centrum handlowe w Tel Awiwie - podała agencja IRNA.
Siły zbrojne Izraela w nocy z czwartku na piątek poinformowały, że zaczęły "szeroką falę" uderzeń na "infrastrukturę terrorystycznego reżimu irańskiego" w Teheranie.
Prezydent USA Donald Trump oświadczył w czwartkowym wywiadzie dla telewizji NBC News, że inwazja lądowa na Iran byłaby "stratą czasu", gdyż kraj ten stracił już potencjał militarny.
Zaznaczył jednak, że Waszyngton zamierza "oczyścić" Teheran z obecnych władz i ma już kandydatów na nowych przywódców.
