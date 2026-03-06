Wojna na Bliskim Wschodzie. Setki ofiar izraelskiego ostrzału. Liban podaje nowe dane

Linie lotnicze Emirates wznawiają loty z i do Dubaju i pracują nad przywróceniem pełnej operacyjności swojej siatki połączeń - poinformowały linie Emirates. Przewoźnik tym samym ponownie uruchomił połączenia z i do Warszawy .



W komunikacie Emirates podkreślono, że w związku z częściowym ponownym otwarciem regionalnej przestrzeni powietrznej, linie Emirates realizują ograniczony rozkład lotów, pracując jednocześnie nad przywróceniem pełnej operacyjności swojej siatki połączeń.



