Na żywo
Wojna na Bliskim Wschodzie. Izraelska armia ogłosiła nową falę uderzeń, Hezbollah przeprowadził odwet
Według AP mieszkańcy Dubaju otrzymują masowe alerty związane z ich aktywnością w mediach społecznościowych.
Wiadomość przypisywana policji w Dubaju ostrzega, że "fotografowanie lub udostępnianie miejsc bezpieczeństwa lub krytycznych stron, albo ponowne publikowanie niewiarygodnych informacji, może prowadzić do działań prawnych i zagrozić bezpieczeństwu narodowemu oraz stabilności".
Wiadomość przypisywana policji w Dubaju ostrzega, że "fotografowanie lub udostępnianie miejsc bezpieczeństwa lub krytycznych stron, albo ponowne publikowanie niewiarygodnych informacji, może prowadzić do działań prawnych i zagrozić bezpieczeństwu narodowemu oraz stabilności".
Rada przywódcza w kraju spotkała się i omówiła, jak zorganizować spotkanie Zgromadzenia Ekspertów, które wybierze najwyższego przywódcę Iranu - podała irańska telewizja państwowa, cytowana przez AP.
Kilka osób zginęło w czwartek wieczorem w ataku rakietowym USA i Izraela na miasto Sziraz na południu Iranu - poinformowała w piątek rano oficjalna agencja prasowa IRNA, cytowana przez AFP.
Według państwowych mediów uderzenie nastąpiło w miejscu publicznym w jednej z dzielnic mieszkalnych.
Według państwowych mediów uderzenie nastąpiło w miejscu publicznym w jednej z dzielnic mieszkalnych.
"Hezbollah sam się o to prosił. Nie groźcie naszym ludziom" - napisały Siły Obrony Izraela w komunikacie.
Hezbollah przyznał się w piątek do ataków na siły izraelskie w odwecie za atak Izraela na Liban, który miał miejsce dzień wcześniej.
Bojownicy poinformowali o wystrzeleniu pocisków na pozycje graniczne.
Bojownicy poinformowali o wystrzeleniu pocisków na pozycje graniczne.
Arabia Saudyjska informuje, że przechwyciła trzy drony na wschód od Rijadu - podała AFP.
Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła falę wystrzeleni rakiet na izraelskie centrum handlowe w Tel Awiwie - podała agencja IRNA.
Siły zbrojne Izraela w nocy z czwartku na piątek poinformowały, że zaczęły "szeroką falę" uderzeń na "infrastrukturę terrorystycznego reżimu irańskiego" w Teheranie.
Prezydent USA Donald Trump oświadczył w czwartkowym wywiadzie dla telewizji NBC News, że inwazja lądowa na Iran byłaby "stratą czasu", gdyż kraj ten stracił już potencjał militarny.
Zaznaczył jednak, że Waszyngton zamierza "oczyścić" Teheran z obecnych władz i ma już kandydatów na nowych przywódców.
Zaznaczył jednak, że Waszyngton zamierza "oczyścić" Teheran z obecnych władz i ma już kandydatów na nowych przywódców.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: piątek, 06 marca 2026 godz. 06:27
Izraelska armia ogłosiła w nocy z czwartku na piątek, że rozpoczęła kolejną falę uderzeń na cele w Teheranie. Natomiast wspierany przez Iran libański Hezbollah przeprowadził w nocy z czwartku na piątek zmasowany ostrzał rakietowy i artyleryjski północnego Izraela. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.