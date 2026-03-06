Wojna na Bliskim Wschodzie. Izraelska armia ogłosiła nową falę uderzeń, Hezbollah przeprowadził odwet

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w czwartkowym wywiadzie dla telewizji NBC News, że inwazja lądowa na Iran byłaby "stratą czasu", gdyż kraj ten stracił już potencjał militarny .



Zaznaczył jednak, że Waszyngton zamierza "oczyścić" Teheran z obecnych władz i ma już kandydatów na nowych przywódców .