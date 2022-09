Niemcy: Oszuści "sprzedają" drewno. Coraz więcej poszkodowanych

Kryzys energetyczny stał się okazją dla oszustów w Niemczech wyłudzających pieniądze od osób na gwałt starających się kupić drewno do opału na zimę. To towar, który od wielu tygodni jest deficytowy. W marketach budowlanych i składach drewna ludzie wpisują się na listy, tymczasem w intrenecie pojawia się coraz więcej ofert jego sprzedaży po okazyjnej cenie, z szybką dostawą do domu. Tyle, że ogłoszenia takie są najczęściej są fejkiem, towar nigdy nie dociera do odbiorcy.

Zdjęcie W Niemczech oszuści sprzedają drewno, które nigdy nie dociera do kupujących / Bartlomiej Magierowski / East News