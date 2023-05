Szefowa partii pogratulowała sukcesu swoim konkurentom. - Jesteśmy gotowi na rozmowy z Partią Postępową, ale czekamy na oficjalne wyniki - powiedziała dziennikarzom w Bangkoku. "Możemy pracować razem" - zapewniła.

Wśród 52 milionów uprawnionych do udziału w wyborach Tajów i Tajek były ponad 3 mln głosującej po raz pierwszy młodzieży - osób od 18. do 22. roku życia. To oni stanowili większość uczestników ulicznych wystąpień sprzed dwóch lat, w czasie których domagano się reform systemu politycznego, wzmocnienia demokracji i odsunięcia od władzy wojskowych i związanych z dworem królewskim elit.

Zdjęcie Zwolennicy Partii Postępowej świętują zwycięstwo w wyborach / Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

Czerwona kartka dla generałów

Od 2014 roku władzę w Tajlandii sprawuje dawny szef armii, generał Prayuth Chan-ocha. Prayuth przejął władzę siłą, na drodze zamachu stanu, a po pięciu latach - już jako cywilny polityk - wygrał wybory przeprowadzone na podstawie napisanej przez wojskowych konstytucji.

Blisko związany z armią rząd w ostatnich latach mocno tracił na popularności, między innymi z powodu złej sytuacji gospodarczej, braku transparentności i nadużywania surowego prawa o obrazie majestatu przeciwko prodemokratycznym aktywistom.

Jak oceniają komentatorzy, kluczowym pytaniem wyborów było, czy po dziewięciu latach od przewrotu Tajowie opowiedzą się za zmianą i większą demokratyzacją kraju.

Spodziewane jest, że po swojej przegranej generał Prayuth, który mierzył się nie tylko ze słabnącym poparciem społecznym, ale również kurczącym się zapleczem we własnej partii, przejdzie na polityczną emeryturę.