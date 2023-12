- Zobaczyłem dziś na sali setki młodych ludzi i pomyślałem sobie: przecież oni muszą zostać w Polsce, muszą mieć miejsce do studiowania, do mieszkania, do wypoczywania. Mogłem to dziś powiedzieć i to powtórzę: po 15 października można wierzyć władzy - relacjonował Dariusz Wieczorek.