Sytuacja w polskich lasach z dnia na dzień staje się coraz bardziej niebezpieczna. W zasadzie na terenie całego kraju obowiązuje najwyższy, “ekstremalny" stopień zagrożenia. Oznacza to, że ryzyko wystąpienia pożaru w lesie jest bardzo wysokie. Jak podaje RCB, komunikaty z ostrzeżeniem otrzymali dzisiaj mieszkańcy sześciu województw: podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Reklama

Nie oznacza to jednak, że tylko tam należy zachować czujność.

Susza w kraju. Nasilone niebezpieczeństwo

Brak opadów deszczu w ostatnim czasie spowodował suszę w całym kraju. Przyczyniło się to do wzrostu zagrożenia pożarowego w szczególności w lasach lub okolicach leśnych. Eksperci apelują, by nie rozpalać ognisk i unikać otwartego ognia na terenie lasów. Ale to nie wszystko.

- Ludzie czasami wyrzucają pety jadąc samochodem, które często powodują pożary suchej roślinności, które znajdują się na łąkach. Absolutnie nie wolno tego robić - przestrzega w rozmowie z Interią rzeczniczka prasowa mazowieckiego PSP mł. kpt. inż. Katarzyna Urbanowska.

W rozmowie wyraża swoje obawy co do obecnej sytuacji w lasach. - Gdy ściółka w lesie jest wysuszona i jest mała wilgotność to powoduje to duże zagrożenie pożarowe. Obecnie mamy do czynienia z taką sytuacją - dodaje.

Straż Pożarna apeluje. Ewakuacja podstawą

- Każdego dnia odnotowujemy wyjazdy do pożarów lasów lub terenów przy lasach. Dlatego jest apel ze strony straży pożarnej, aby być ostrożnym, uważać i uświadomić społeczeństwo o zagrożeniu - apeluje w rozmowie z Interią rzecznik prasowy małopolskiej PSP mł. kpt. mgr Hubert Ciepły. - Należy zwracać szczególną ostrożność, nie rozpalać ognisk, nie palić papierosów w odległości 100 metrów od granicy lasu, jeżeli już to w wyznaczonych miejscach oraz nie wjeżdżać samochodem na ściółkę leśną - podkreśla. Reklama

W czasie tak nasilonego niebezpieczeństwa powinniśmy wiedzieć, jak zareagować, by być bezpiecznym. Podstawą jest natychmiastowa ewakuacja z miejsca zagrożenia oraz wezwanie służb ratunkowych. - Nie czekamy, bo ogień w lasach bardzo szybko się rozprzestrzenia - alarmuje Hubert Ciepły.

Kolejne Alerty RCB. Ostrzeżenie przed ogniem

Eksperci wnoszą o zachowanie ostrożności i ostudzenie emocji. Wycieczki do lasów są możliwie, jedynie przy zachowaniu szczególnej rozwagi. - Podchodźmy do tego rozsądnie, jeżeli chcemy przebywać w lesie w czasie zagrożenia - wyjaśnia Hubert Ciepły. Ogień przenosi się ze ściółki na drzewa i są to wtedy pożary wierzchołkowe, których prędkość rozprzestrzeniania jest już naprawdę bardzo duża - uzupełnia Katarzyna Urbanowska.

Dodaje, że zagrożenie pożarowe jest zależne od warunków atmosferycznych. - Dopóki nie spadnie deszcz, prawdopodobnie zagrożenie będzie się utrzymywać. Czekamy na opady - mówi Hubert Ciepły.

Co zrobić, gdy mimo wszystko dostrzeżemy pożar lub widzimy coś niebezpiecznego? Eksperci nie mają wątpliwości: natychmiast opuszczamy las i dzwonimy pod numer alarmowy 112 lub 998. Reklama

Maja Sokołowska

-----

