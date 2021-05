Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi sieć Centrów Pomocy Dzieciom. - To miejsca, w których dzieci doświadczone przemocą czy wykorzystywaniem seksualnym otrzymują kompleksową pomoc specjalistyczną pod jednym dachem - mówi Interii prezeska FDDS dr Monika Sajkowska. Teraz placówka w Warszawie zostanie przekształcona w Zielone Centrum oparte na rozwiązaniach związanych z ochroną środowiska. Ponadto na jej terenie powstanie zielona przestrzeń wspomagająca terapię dzieci.

Zdjęcie Projekt Zielonego Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie / Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę / materiały prasowe

Reklama

Centra Pomocy Dzieciom to sieć pięciu placówek w różnych miastach Polski - Warszawie, Gdańsku, Starogardzie Gdańskim, Białymstoku i Głogowie. - Ich oferta skierowana jest do dzieci doświadczonych przemocą czy wykorzystywaniem seksualnym, które z powodu tego, że są ofiarami przestępstw, uczestniczą w procedurach karnych w charakterze świadków - tłumaczy w rozmowie z Interią dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Reklama

W ubiegłym roku 1500 dzieci i ich opiekunów zostało objętych opieką w tych pięciu placówkach. Udzielono 4200 konsultacji psychologicznych dla dzieci i 5800 dla opiekunów.

Bez wracania do traum

Jak mówi dr Sajkowska, Centra bazują na modelu, który został wypracowany, a następnie wdrażany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i wszystkich krajach Skandynawskich. - My w Polsce, jako Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przy współpracy z Komisją Europejską oraz placówkami na całym świecie, przenieśliśmy ten model także do nas - dodaje.

- Ideą jest to, aby te dzieci i ich opiekunowie otrzymali kompleksową specjalistyczną pomoc pod jednym dachem: psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną i prawną. Te dzieci i ich opiekunowie nie muszą szukać po różnych instytucjach pomocy, nie muszą też wracać do traum opowiadając swoje historie ciągle na nowo, ciągle nowym osobom. Wszystko dzieje się w jednym miejscu - wyjaśnia prezeska Fundacji.

Co dokładnie? - Dziecko jest przygotowywane przez psychologów do przesłuchania, które później odbywa się w tym samym budynku. Tutaj też dostaje pomoc terapeutyczną on, jak i jego niekrzywdzący opiekun. Mają również zapewnioną opiekę prawną. Celem jest to, by odzyskały one siłę po traumie jak najszybciej - mówi dr Monika Sajkowska.

Zielona przestrzeń

Zielone Centrum Pomocy Dzieciom to kolejny etap rozwoju warszawskiej placówki, która działa od 2017 roku. Jest to wspólny projekt Fundacji i Architektów Bez Granic oraz pracowni Tremend, który powstał po konsultacjach z dziećmi.

Zdjęcie Projekt Zielonego Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie / Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę / materiały prasowe

- To Centrum oparte będzie na filozofii związanej z ochroną środowiska. Na dachu placówki zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, które pozwolą na pozyskiwanie energii odnawialnej. Na terenie powstanie podziemny zbiornik wody deszczowej na potrzeby podlewania zieleni, a nowopowstała, wolnostojąca sala terapeutyczna połączona ze szklarnią zaopatrzona będzie w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Na tyłach Centrum Pomocy Dzieciom powstanie też ogród o powierzchni blisko 1500 m2, przeznaczony do zabawy, edukacji i terapii - wymienia prezeska FDDS.

Podkreśla też rolę zielonej przestrzeni. - Dzieci będą mogły poczuć się swobodniej mając też tę zieloną przestrzeń. To też element terapii, gdzie praca w naturalnym środowisku służy ich uspokojeniu i zdrowieniu. Dodatkowo pojawi się element edukacyjny - budowanie świadomości dotyczącej ekologii i ochrony środowiska - zapewnia dr Sajkowska.

70 tys. zł oszczędności rocznie

Co więcej, wprowadzenie rozwiązań związanych z energią odnawialną, instalacją fotowoltaiczną, nowoczesną termoizolacją, pozwoli oszczędzić pieniądze. - Szacujemy, że będzie to ok. 70 tys. zł rocznie na pomoc dzieciom - ocenia nasza rozmówczyni.

- Chcemy, aby to była modelowa placówka. W przyszłości, w miarę możliwości, postaramy się też wprowadzić podobne rozwiązania w innych Centrach - dodaje.

Prace nad wdrożeniem tego projektu już wystartowały. - Mamy nadzieję, że we wrześniu zostaną zakończone. Wciąż szukamy partnerów, którzy pomogą nam i dofinansują część inwestycji. Zapraszamy do współpracy - podsumowuje dr Monika Sajkowska.