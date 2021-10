W piątek opisaliśmy w Interii historię pacjenta, który mimo objawów nie został skierowany na test na COVID-19. Lekarz ocenił, że nie jest to konieczne, skoro został zaszczepiony.

O sprawę spytaliśmy prof. Andrzeja Horbana, doradcę premiera ds. COVID-19 i przewodniczącego Rady Medycznej, specjalistę w zakresie chorób zakaźnych.



- Osoby, które mają objawy kliniczne sugerujące infekcje górnych dróg oddechowych, powinny mieć wykonany test antygenowy czy nawet PCR. Jestem zdziwiony, że lekarze mogą tak postępować. Nie powinni tego robić - skomentował w rozmowie z Interią.

Prof. Horban w takim przypadku zalecałby wykonanie testu antygenowego. - On pokazuje całego wirusa. Przy takim nasileniu obecności wirusa w społeczeństwie zdarza się, że wynik testu PCR jest dodatni, mimo że człowiek jest zdrowy. Dlatego, że jest to bardzo czuły test i on wykrywa materiał genetyczny w bardzo niewielkiej ilości. Osoby z otoczenia chorego mogą przenosić na sobie materiał genetyczny, a niekoniecznie chorować - tłumaczy.

Nowe zalecenia

Rada Medyczna kończy właśnie opracowywać nowe zalecenia dla lekarzy. - One będą lada dzień opublikowane - zapowiada prof. Andrzej Horban.



Poinformował nas też, że wątek niekierowania osób zaszczepionych na test będzie omawiany na Radzie Medycznej. Jeśli problem okaże się być szeroki, możliwe będą kolejne zalecenia, tym razem ze wskazaniem, by lekarze kierowali na test każdą osobę z infekcją dróg oddechowych - niezależnie od tego, czy jest zaszczepiona, czy nie.



Przypomnijmy: Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że osoby, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być zakażone wirusem SARS-CoV-2, powinny zostać skierowane na testy. "Bez znaczenia jest fakt, czy zostały zaszczepione, czy nie. Testy diagnostyczne i kwarantanna czy izolacja mają na celu przerwanie łańcucha zakażeń i są jednym ze sposobów ograniczania skutków epidemii" - poinformowała Interię Katarzyna Kubicka-Żach z Biura Komunikacji MZ.

Podkreśliła również, że pacjent ma prawo poprosić lekarza o skierowanie na test diagnostyczny, ale istnieje także możliwość zapisania się na test online. Po wypełnieniu formularza na stronie www.gov.pl/formularz, jeśli pacjent kwalifikuje się na test, dzwoni do niego konsultant i ten test zleca.

