- Cała załoga SOR postanowiła zadbać o swoje zdrowie - przekazuje nam pracownik Szpitala Solec. Dziesięć osób wzięło od piątku zwolnienia lekarskie, trzy przebywają na urlopie, a pozostałe sześć na kontrakcie czy zleceniu nie podało na najbliższe dni dyspozycji dyżurowej. To oznacza, że wszyscy pracujący na oddziale ratunkowym są obecnie niedyspozycyjni. I będą co najmniej do wtorku.

Oficjalnie medycy chcą podreperować zdrowie, nieoficjalnie - jest to, jak przyznają, protest.

Większość od marca nie otrzymała dodatku covidowego, a część ma mieć od maja opóźnienia związane z wypłatą pensji. Jak twierdzą medycy, szpital otrzymał dodatki związane z COVID-19 z NFZ, ale do dzisiaj pracownicy SOR nie dostali tych pieniędzy.

- Dwa tygodnie temu napisaliśmy do pani pełnomocnik w tej sprawie. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi do dnia dzisiejszego. Stąd nasza reakcja - dodaje medyk, z którym rozmawiamy.

Dwie osoby na SOR

Medycy dodają, że w piątek na dyżurze w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jest tylko pielęgniarka oddziałowa oraz lekarz dyżurny.

Reporter Polsat News rozmawiał krótko z pełnomocnik zarządu szpitala, która poinformowała, że nic nadzwyczajnego się nie dzieje, a sytuacja na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jest opanowana.

Władze szpitala, jak się dowiedzieliśmy, mają proponować innym medykom wysokie stawki na pracę w najbliższy weekend. - Co najmniej 20 zł więcej, niż mamy na co dzień. Pieniądze nagle się znalazły - zauważa pracownik SOR na Solcu.

Masowe L4

Przypomnijmy, że nie jest to pierwsza placówka, w której medycy decydują się na reperowanie zdrowia.

50 ratowników zachodniopomorskiego pogotowia udało się na zwolnienia lekarskie w ubiegłym tygodniu. Cztery karetki nie wyjeżdżały przez to obecnie do pacjentów.

Problemy z kadrą są też we Wrocławiu. W Łodzi zwolnienia na początku lipca wzięło 56 ratowników medycznych, obecnie już do pracy wrócili.

Medycy mówili nam, że jest to pewnego rodzaju protest. Inni przyznawali: - Naprawdę jesteśmy zmęczeni. To jest zwyczajnie wyraz przemęczenia, rezygnacji i frustracji.