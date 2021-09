Kolejna, przypominająca dawka szczepionki, jest dostępna dla medyków oraz osób po 50. roku życia, jeśli od podstawowego szczepienia przeciw COVID-19 minęło już pół roku.

Skierowania na kolejną dawkę szczepionki dla uprawnionych generowane są automatycznie i dostępne są w Internetowym Koncie Pacjenta. Tych jednak miała nie otrzymać grupa ratowników medycznych.

Pismo do ministra zdrowia

O sprawie informuje Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK. W piśmie skierowanym do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wicedyrektor fundacji Jan Stachurski podnosi: "Ratownicy medyczni to grupa zawodowa pracująca na pierwszym froncie walki z epidemią SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19. Codziennie ratownicy medyczni jeżdżą ambulansami do osób chorych i podejrzanych o chorowanie na koronawirusa. Są oni jedną z najbardziej narażonych grup zawodowych na zarażenie się koronawirusem".

Reklama

"Bardzo zaniepokoił nas fakt, że ratownicy medyczni nie otrzymali skierowań na trzecią dawkę szczepień przeciwko COVID-19 i nie mogą się swobodnie rejestrować na szczepienia" - dodaje Jan Stachurski. I podkreśla, że inne zawody medyczne, na przykład lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci, otrzymali automatycznie skierowania, a ratownicy medyczni zostali pominięci.

"Inny zawód medyczny"

Jan Stachurski zauważa też, że "to nie pierwszy raz, kiedy to ratownicy medyczni zostali pominięci przez Ministerstwo Zdrowia". Chodzi o nie uwzględnienie ratowników medycznych jako osobnej grupy zawodowej - zostali oni włączeni do grupy "innych zawodów medycznych" w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach medycznych.

Wicedyrektor fundacji prosi ministra zdrowia o wyjaśnienia sytuacji i wskazanie terminu, w którym resort zamierza zaradzić powyższemu problemowi.

Potrzebne skierowanie od lekarza

W rozmowie z Interią Jan Stachurski wyjaśnia: - Nie chodzi o to, że ratownik medyczny nie może się doszczepić, a o to, że nie ma wystawionego skierowania "z automatu" tak, jak pozostały personel medyczny.

- Ratownik medyczny, jeśli jest w tej grupie poniżej 50. roku życia i minął u niego okres 6 miesięcy od drugiej dawki szczepionki, musi iść do lekarza i otrzymać od niego skierowanie. Nie możemy zarejestrować się samemu, czy poprzez infolinię. Odebrano nam możliwość szybkiej i prostej ścieżki do otrzymania trzeciej dawki szczepionki. Dołożono natomiast ten dodatkowy element, czyli wystawienie skierowania przez lekarza. Pod warunkiem, że lekarz nam uwierzy, że jesteśmy ratownikami medycznymi, bo i tu mogą pojawić się problemy - ocenia Jan Stachurski.

Spytaliśmy ratowników medycznych, czy faktycznie nie mają skierowań w systemie IKP. Kilka osób potwierdziło nam to. Część już czeka w kolejce na wizytę u lekarza rodzinnego. Jedna osoba wskazała, że została zaproszona na doszczepienie przez punkt szczepień, więc nie wie, czy był problem ze skierowaniem w IKP. Pojawił się też głos ratownika medycznego zatrudnionego na umowie o pracę, który wskazywał, że zakład pracy zadbał o to, by ratownicy zostali zapisani na szczepienie, a problem może dotknąć głównie ratowników na kontraktach, którzy - często ze względu na kilka miejsc zatrudnienia - sami muszą tego dopilnować.

Centralny Wykaz Pracowników Medycznych bez ratowników

Z czego może wynikać zaistniały problem z automatycznymi skierowaniami? W komunikacie na stronie e-Zdrowie dotyczącym dawki przypominającej wskazano, że "Centrum e-Zdrowia (CeZ) automatycznie wystawi e-skierowania na szczepienia pacjentom powyżej 50 r.ż. oraz pracownikom ochrony zdrowia znajdującym się w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych (lekarz, lekarz dentysta, felczer, pielęgniarka, położna, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta). Pozostałym pracownikom ochrony zdrowia e-skierowanie może wystawić lekarz."

W Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych nie ma zawodu ratownika medycznego.

Przypomnijmy, że ratownicy medyczni od miesięcy protestują i walczą o swoje prawa. W tym o wprowadzenie Ustawy o zawodzie i samorządzie Ratowników Medycznych.

Spytaliśmy Ministerstwo Zdrowia o problem ze skierowaniami na trzecią dawkę dla ratowników medycznych. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Gdy tylko wpłynie, zostanie dołączona do artykułu.