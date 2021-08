Rusza akcja #WolnaSzkoła. Czerwona ekierka symbolem sprzeciwu wobec zmian w oświacie

MEiN chce zwiększyć rolę organu nadzoru pedagogicznego nad szkołami, a więc kuratoriów oświaty - dać przedstawicielom tego organu więcej głosów w komisjach konkursowych wybierających dyrektorów, czy też zezwolić kuratorom na niemal swobodne ich zawieszanie i odwoływanie. Zapowiadanych zmian jest więcej, dotyczą również nadzoru kuratora nad prowadzonymi przez organizacje pozarządowe zajęciami w szkołach.

Projekt może zostać uchwalony już we wrześniu.

"Nowe przepisy dotkną każdego"

Grupa organizacji działających w Sieci Organizacji Społecznych dla edukacji (SOS dla edukacji) przygotowała kampanię społeczną pokazującą, jak zmieni się polska szkoła, jeśli rząd przeforsuje zmiany w polskiej oświacie.

W tworzenie akcji zaangażowane są m.in.: Amnesty International Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Kampania Przeciw Homofobii, Komitet Obrony Demokracji, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Protest z Wykrzyknikiem, Wolne Sądy, a także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska oraz korporacje samorządowe zrzeszone w Stowarzyszeniu Samorządy dla Polski.

- Rząd chce odebrać rodzicom i samorządom lokalnym wpływ na szkoły. Poddać dyrektorów i nauczycieli bezpośredniej ministerialnej kontroli. Karać za niezależność, samodzielność i twórcze myślenie. Usuwać niewygodnych dyrektorów i obsadzać placówki posłusznymi władzy funkcjonariuszami. Wprowadzić w szkole znaną z okresu PRL atmosferę donosów, kontroli i strachu - komentują organizatorzy akcji "Wolna szkoła".

I podkreślają, że nowe przepisy "dotkną każdego, kto ma do czynienia ze szkołą". - Czyli 4,6 milionów uczniów i uczennic, ponad 700 tysięcy nauczycielek i nauczycieli, i ich rodzin - dodają.



Apel do premiera, listy do posłów

Organizatorzy zachęcają do włączenia się do protestu poprzez promocję kampanii w mediach społecznościowych: upowszechnianie filmów, infografik, plakatów i materiałów informacyjnych; nagrywania własnych wypowiedzi, filmików, robienia zdjęć z emblematem - czerwoną ekierką - i hasztagiem z hasłami kampanii #WolnaSzkola, #WolnaSzkolaNIEPartyjna, #UwolnijSzkole.

Namawiają również do wysyłania listów do posłów i posłanek ze swojego okręgu z prośbą, by nie zgadzali się na planowane przez rząd zmiany.



W ramach kampanii powstał też "Apel w obronie polskiej szkoły" do premiera i posłów, wzywający do wycofania się z projektów "dewastujących szkołę". Jest on dostępny na stronie Amnesty International.