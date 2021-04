- Gdyby ktoś z rządu zapytał mnie, czy rekomenduję otwarcie przedszkoli i żłobków, powiedziałbym, że nie - mówi Interii szef ZNP, Sławomir Broniarz. Placówki te od poniedziałku będą znów otwarte. - Nauczycielki dzwonią i pytają, dlaczego my? Bardzo źle przyjęły tę decyzję - dodaje.

Reklama

Zdjęcie Szef ZNP Sławomir Broniarz komentuje zaplanowane na poniedziałek otwarcie przedszkoli i żłobków. / Jakub Kamiński /East News

- Szef MZ ogłosił, że rząd zdecydował się przedłużyć obowiązujące obostrzenia do 25 kwietnia. - Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu restrykcji o tydzień. Przedłużenie ma jeden wyjątek: od najbliższego poniedziałku dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobków - poinformował na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. Tym samym potwierdziły się nieoficjalne ustalenia Polsat News.

Sławomir Broniarz: ja bym takiego ruchu nie rekomendował

Reklama

Szef ZNP Sławomir Broniarz skomentował tę decyzję Interii. - Mam mieszane uczucia co do tej decyzji. Przyjmujemy ją, ale zdecydowanie bez entuzjazmu. Wydaje mi się, że ma ona wymiar bardziej ekonomiczny, związany z zasiłkami dla rodziców, niż zdrowotny, pod kątem bezpieczeństwa pracowników przedszkoli i żłobków oraz rodzin tych dzieci. Gdyby istniały twarde dane wskazujące na to, że dzieci w wieku 3-6 lat nie zarażają, nie przenoszą wirusów, a personel przedszkoli i żłobków jest absolutnie bezpieczny, bo wszyscy są zaszczepieni, to zrozumiałbym tę decyzję. Ale tak nie jest i nie mamy takich twardych danych - mówi Interii Sławomir Broniarz.

I dodaje, że nauczycielki pracujące w przedszkolu niczym nie różnią się od nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych. - One już od wczorajszych zapowiedzi masowo wysyłają nam maile, dzwonią i pytają, dlaczego poluzowanie dotyczy tylko nich. Ten pomysł spotkał się z ich bardzo krytyczną opinią - zdradza Broniarz. - Nauczycielki pracujące w przedszkolach chciałyby te zdalne nauczanie przedłużyć co najmniej o dwa-trzy tygodnie, aż do momentu, gdy osiągniemy pewność, że powrót do nauki stacjonarnej jest bezpieczny - dodaje.

- Gdyby mnie rząd spytał, czy rekomenduję otwarcie przedszkoli i żłobków, odpowiedziałbym, że nie - w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich - dzieci, ich rodziców, a także pracowników. Mam nadzieję, że ta decyzja o ich otwarciu ma jakiś kontekst zdrowotny - podsumowuje.



Zdjęcie Od 19 kwietnia przedszkola i żłobki znów będą otwarte / Jakub Kaminski/ / East News

Nauczycielka pracująca w przedszkolu w Toruniu, prosząca o anonimowość, mówi nam: - Na myśl o powrocie do przedszkola przeszywa mnie strach. Ja chcę normalnie pracować, ale chcę też być bezpieczna. A w obecnej sytuacji czuję, że nie jestem. Ciężko przeszłam koronawirusa, nie jestem jeszcze zaszczepiona. Mam poczucie bezradności, bo tak naprawdę nie mam na nic wpływu. Tak zadecydowano i do pracy muszę wrócić.



Mało zakażeń wśród najmłodszych

Prof. Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej mówiła we wtorek, że ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli jest najbardziej prawdopodobne.

- Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że zakażenia w najmłodszej grupie stanowią ok. 1 proc. wszystkich zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce. Liczby zakażeń w tej grupie wzrastały równolegle do fali epidemii, a nie ją wyprzedzały, czy napędzały. Dlatego po dzisiejszym spotkaniu Rady Medycznej z rządem można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że żłobki i przedszkola zostaną od poniedziałku ponownie otwarte - wskazała prof. Marczyńska, specjalistka od chorób zakaźnych wieku dziecięcego.

Darmowy program - rozlicz PIT 2020