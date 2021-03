Powrót nauki zdalnej. Sprzeciw rodziców. Wysyłają pisma do dyrekcji

- Moje dziecko przypłaciło wcześniejszą naukę zdalną uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym. Nie dopuszczę po raz kolejny do takiej sytuacji – mówi Interii pani Monika, mama uczennicy II klasy szkoły podstawowej. Część rodziców na wieść o powrocie zdalnego nauczania zareagowała pismami do dyrekcji. Chcą organizacji nauki ich dzieci w szkolnych murach. Dyrektorzy mogą, ale nie muszą tego robić. Często też, mimo chęci, nie mają już wolnego sprzętu do udostępnienia uczniom.

Reklama

Zdjęcie Rodzice uczniów klas I-III buntują się przed powrotem zdalnej nauki. Zdjęcie ilustracyjne. /Dawid Tatarkiewicz /East News

Od poniedziałku, 22 marca, w całym kraju wraca nauka zdalna również dla uczących się do tej pory stacjonarnie lub hybrydowo uczniów klas I-III.

Reklama

- Decyzja ta jest wielką szkodą dla dzieci - mówi Interii Aleksandra Toboła, mama uczennicy I klasy szkoły podstawowej z Warszawy. - Codzienne wspieranie dziecka w nauce jest znów ogromnym wyzwaniem. Wiele godzin przed komputerem, brak ruchu, to wszystko z pewnością wcześniej czy później będzie miało negatywne skutki - dodaje.

Przyznaje, że choć nie jest zachwycona powrotem nauki zdalnej, to sama ma możliwość pracy z domu. Dzięki temu będzie mogła pomóc w lekcjach córce.

Koronawirus w Polsce Nauka zdalna. Ważna informacja dla rodziców



"Drugi raz do tego nie dopuszczę"

Takiej możliwości nie ma pani Monika z Ostrowa Wielkopolskiego. Jej córka uczy się w II klasie szkoły podstawowej. - Oboje z mężem pracujemy do godziny 16. W tym czasie, ucząc się zdalnie, dziecko przebywałoby samo w domu. Już wcześniej podczas urlopu byłam świadkiem sytuacji, w których córce zawieszał się program, bądź też niezrozumiałe były dla niej polecenia wydawane przez nauczyciela. Dziecko wpadało w panikę, zaczynało płakać - wspomina pani Monika.

- Zamierzam wnioskować do dyrekcji o zajęcie się moim dzieckiem w szkole - deklaruje. - W oświadczeniu podam, iż dziecko nie posiada komputera ani internetu. Wcześniej pożyczałam sprzęt z pracy, teraz tego nie zrobię. A internet domowy opłacam z własnej kieszeni i nikt mi do tego nie dokłada, wobec tego nie mam obowiązku użyczać go do nauki zdalnej i więcej tego nie zrobię - wyjaśnia.

Przyznaje też, że ewentualna nauka zdalna jej dziecka ze szkoły nie satysfakcjonuje jej. - Chciałabym, by mogła uczyć się w szkole stacjonarnie. Zdalne nauczanie ze szkoły to ostateczność - podkreśla. - Moje dziecko przypłaciło wcześniejszą naukę zdalną uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym. Wpadło w depresję. Nie dopuszczę po raz kolejny do takiej sytuacji - dodaje mama dziewczynki.

"Nauka przed komputerem źle wpływa na stan zdrowia mojego dziecka"

Inna mama z woj. lubelskiego, która prosi o anonimowość, również ma córkę w II klasie szkoły podstawowej oraz córkę w zerówce. - Dziewczynki uczą się w szkole Montessori, w której w jednej grupie są trzy roczniki - 6-, 7- i 8-latki. Jedna córka ma lat 6, a druga 8, przez co są na jednym etapie. Po kolejnym wprowadzeniu zdalnej nauki młodsza będzie chodziła normalnie do szkoły, bo formalnie to oddział przedszkolny, a starsza, mimo że lekcje mają w tym samym czasie w tej samej sali z tą samą nauczycielką, będzie miała zdalne lekcje z domu. Jutro będę składała pismo do dyrekcji o braku warunków do dalszej edukacji zdalnej starszej córki - mówi mama dziewczynki.

Koronawirus w Polsce Zmiany w szkołach. Wraca nauka zdalna dla uczniów z klas I-III



- Oboje z mężem pracujemy, a nie możemy zabierać jej do miejsc pracy. Z drugiej strony 8-letniego dziecka na prawie dziesięć godzin nie zostawię samego w domu, bo gdyby coś się stało, jako rodzice odpowiadamy za nie. Osobiście mam nadzieję, że w kontekście obecności 6-latków w szkole, starsza córka będzie miała możliwość uczenia się w normalnym stacjonarnym trybie - dodaje.

Pytana, czy zgodziłaby się na naukę zdalną jej córki ze szkoły, odpowiada, że nie. - Nauka przed komputerem źle wpływa na stan zdrowia mojego dziecka. Gdyby tylko to mi zaproponowano, będę wówczas szukała innych rozwiązań - zapowiada.

Dyrektor może, ale nie ma obowiązku

W mediach społecznościowych krążą wzory wniosków, o których mówią nam mamy uczennic. "Zwracam się z uprzejmą prośbą o zorganizowanie nauki w szkole dla mojego dziecka. Jednocześnie informuję, że nie posiadam sprzętu komputerowego oraz warunków do nauki zdalnej z domu" - czytamy w dokumencie.

Rodzice w tych wnioskach powołują się również na przepisy z października 2020 roku, które zobowiązywały dyrektorów do organizacji nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole tym uczniom, którzy ze względu na niepełnosprawność lub warunki bytowe nie mogą uczyć się zdalnie z domu.

Te przepisy zostały jednak zmienione. Jak czytamy w najnowszym komunikacie Ministerstwa Edukacji i Nauki, "dyrektor szkoły ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub - ma taką możliwość - ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu".

Koronawirus w Polsce Dr Paweł Rajewski: W kościołach wirus się nie roznosi?



Oznacza to, że w przypadku, gdy rodzic ucznia zgłosi brak możliwości uczestnictwa w zajęciach zdalnych z domu, ale nie z powodu niepełnosprawności, wówczas zorganizowanie przez dyrektora zajęć stacjonarnych lub umożliwienie uczestnictwa w zajęciach zdalnych ze szkoły nie będzie obowiązkiem dyrektora.

Dyrektor: emocje rodziców są ogromne

Dariusz Zelewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach, przyznaje w rozmowie z Interią, że docierają do niego głosy rodziców dotyczące problemów z organizacją nauki zdalnej dzieciom z domu.

- Rodzice nie chcą się już godzić się bezkrytycznie na to, co robi rząd. Wymyślono w MEiN zwrot "nauczanie zdalne", który stał się zamiennikiem do edukacji dzieci i młodzieży. Rządzącym wydaje się, że wystarczy wydać rozporządzenie i wszystko gra. Tak już nie jest. Rodzice twierdzą, że w konstytucji mają zapewnioną bezpłatną edukację swoich dzieci. A tutaj kolejny raz wymaga się od nich wyposażenia w sprzęt komputerowy, internet, miejsce do nauki. W tej chwili emocje rodziców są ogromne i ja to rozumiem - mówi dyrektor Zelewski.

Do rodziców jego uczniów wysłał komunikat informujący o powrocie klas I-III do nauki zdalnej. "Ważna informacja dla rodziców: nie mamy w szkole żadnego sprzętu komputerowego, który moglibyśmy wypożyczyć do nauki zdalnej" - napisał.



- Nie jesteśmy w stanie zorganizować nauki ze szkoły, bo cały sprzęt będzie w użytkowaniu nauczycieli. Jasno to napisałem - przyznaje dyrektor.

Zdalną naukę dla wszystkich uczniów Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje co najmniej do 9 kwietnia.

Rozlicz pit online już teraz lub pobierz darmowy program