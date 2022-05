Arkusz I na maturze z języka polskiego to czytanie ze zrozumieniem. Zawarto w nim dwa teksty, na podstawie których należało wykonać zadania.

- Oba teksty na rozumienie ciekawe - komentuje Interii Anna Ryłek, polonistka z Łodzi. Podkreśla, że jest to duży walor, bo uczniowie "nie tylko mieli okazje wykazać się odpowiedziami na polecenia, ale też "wziąć" cos dla siebie". - Kwestia argumentacji i jej siły, która zależy od stanu emocjonalnego człowieka i wartości książki w życiu współczesnych ludzi to ciekawa propozycja do mądrej refleksji - podkreśla nauczycielka. I dodaje: - Z poleceniami pod tekstami maturzyści też nie powinni mieć problemów. Ich typy były ćwiczone wielokrotnie podczas rozwiazywania innych arkuszy.

Lidia Różacka, polonistka z Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, ocenia: - Arkusz I typowy. Teksty do czytania ze zrozumieniem jak zawsze niełatwe, ale z zadaniami młodzież sobie poradzi. Do tekstu pierwszego należało chociażby napisać streszczenie ćwiczone na lekcjach w szkołach.

Pojawił się też fragment "Lalki", który należało rozpoznać. - Był łatwiejszy niż z lektur ogwiazdkowanych w ubiegłych latach. Postać głównego bohatera - Wokulskiego - naprowadzi wszystkich na prawidłowy tytuł i autora - mówi nam polonistka z Jastrzębia-Zdroju.

Matura 2022. Wypracowanie. "Pan Tadeusz" a błąd kardynalny

Arkusz II, czyli wypracowanie, zawierał trzy tematy do wyboru.

Temat 1 brzmiał: "Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury". Anna Ryłek ocenia: - Temat bardzo prosty. W oparciu o sam fragment dzieci mogły napisać o serwisie, a także o uczcie staropolskiej, czy też o gościnności. Już nie mówiąc nic o całości epopei, w której odniesień do tradycji jest mnóstwo. Co więcej, łatwo jest znaleźć motyw tradycji w innych dziełach - i w "Chłopach" i w "Ferdydurke", czy też w "Nad Niemnem", a więc w tekstach omawianych na lekcjach w szkole.

Lidia Różacka podkreśla, że spodziewano się "Pana Tadeusza" na maturze. Zauważa jednak, że wybranie tego tematu mogło wiązać się z ryzykiem - jeśli maturzysta nie powtórzył dokładnie lektury i popełnił błąd kardynalny, może to skutkować wyzerowaniem punktów z arkusza II. - Sam kontakt na maturze z "Panem Tadeuszem" napisanym trzynastozgłoskowcem mógł dodatkowo pogłębić stres, zwłaszcza przy świadomości, że ta lektura "generuje" błędy kardynalne - podkreśla polonistka.

Matura 2022. "Noce i Dnie" jako temat wybierany najchętniej

Temat 2: "Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Nocy i dni Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury" to według polonistek temat najciekawszy i najprzyjemniejszy.

Anna Ryłek mówi: - Bardzo przejrzysty fragment "Nocy i Dni", który nie pozostawia wątpliwości, jaką relacją powiązana jest Barbara i Bogumił. I nawet jak maturzyści nie znają tej powieści, mogli odwołać się do lektur obowiązkowych, chociażby do pięknej relacji Rzeckiego z Wokulskim z "Lalki", albo do relacji Soni i Rodiona w "Zbrodni i Karze". Motyw prosty i pojawia się w wielu tekstach literackich.

- Gdybym miała zdawać dzisiaj maturę, na pewno wybrałabym właśnie temat 2. Tak też zrobiła lwia część, jak nie całość moich trzech klas maturalnych - wskazuje Lidia Różacka. Jak zauważa, temat "nie był łatwo sformułowany", ale sam fragment z "Nocy i dni" był "przystępny, piękny i wieloaspektowy".

Matura 2022. Wiersz "niedosłowny" i "niełatwy"

Temat 3 to interpretacja wiersza Józefa Barana "Najkrótsza definicja życia". - Wiersz wybrany zgodnie z "tradycją" matury na poziomie podstawowym - niedosłowny, dający możliwości odczytania na poziomie refleksji egzystencjalnej. Uczniowie mieli możliwość odwołania się do rozmaitych kontekstów, w zależności od swojej wiedzy, mniej lub bardziej wyrafinowanych - komentuje Anna Ryłek.

- Wiersz niełatwy i nieoczywisty. Wątpię, czy ktokolwiek w mojej szkole, z której technikum jest najlepsze w województwie śląskim, zdecydował się na takie wyzwanie - ocenia Lidia Różacka.

- Ogólnie uważam, że tematy były przyjemne i proste. Maturzyści nie powinni mieć z nimi problemów. Niedosyt mogą poczuć dzieci bardzo zdolne - sformułowanie "czym jest" wielokrotnie się pojawiało na maturach, ale motyw zawsze się zmienia. Osoba oczytana nawet z łatwego tematu będzie umiała stworzyć arcydzieło - podsumowuje Anna Ryłek. Lidia Różacka dodaje: - Jestem dobrej myśli odnośnie maturzystek i maturzystów z mojej szkoły.

Jutro, 5 maja, matura z matematyki.