- Muszę przyznać, że w ściąganiu i kombinowaniu uczniowie są nie do pobicia. Mogą używać tego narzędzia, a ja nawet nie będę o tym wiedzieć - mówiła Interii jedna z nauczycielek, kiedy pierwszy raz pisaliśmy o tym, że ChatGPT wchodzi do polskich szkół.

Postanowiliśmy sprawdzić, czy nauczyciel wyłapie pracę napisaną przez sztuczną inteligencję. Poprosiliśmy polonistkę Aleksandrę Korczak o przygotowanie polecenia, na które odpowie maturzysta oraz ChatGPT.

Nauczycielka szybko wysłała nam propozycję. "Jak żyć szczęśliwie? Odpowiedz na podstawie Pieśni IX Jana Kochanowskiego oraz własnych przemyśleń na ten temat". I skomentowała: - Wydaje mi się, że w kontekście sztucznej inteligencji będzie to bardzo ciekawe.

Reklama

Polecenie wysłaliśmy maturzyście prosząc oczywiście, aby odpowiadając nie korzystał z ChatuGPT. O odpowiedź poprosiliśmy też czat.

Poniżej publikujemy obie odpowiedzi. Bez autorów. W takiej właśnie formie otrzymała je polonistka.

Jak żyć szczęśliwie? "Każdy odnajduje szczęście w czymś innym"

Odpowiedź pierwsza: "Szczęście znaczy dla każdego człowieka, co innego. Jan Kochanowski w "Pieśni IX" podejmuje temat znaczenia szczęścia w życiu człowieka. Poeta renesansowy wyraża w tej pieśni swój stoicki światopogląd. Zachęca do zaakceptowania zmienności losu - aluzja do zmienności pór roku. Ludzkie szczęście i los jest zależny od przytoczonej przez poetę Fortuny "Bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi, /To da, to weźmie, jako sie jej widzi". Kochanowski uważa, że należy mieć zaufanie do Boga, a ten kto, je ma to "nie zginie". Wszystko, co posiadamy, w jednej chwili może nam zostać odebrane. Uświadomienie sobie tej tymczasowości przez odbiorcę pozwala według autora zachować odpowiedni dystans do życia. Szczęście zatem jest ulotne, jednak pozwala odnaleźć sens życia. Człowiek powinien zaznać zarówno cierpienia, jak i szczęścia, aby być w pełni doświadczonym człowiekiem.

Moim zdaniem, szczęście jest bardzo potrzebne w życiu. Dzięki zaznaniu szczęścia czujemy się dobrze i doceniamy te pomyślne chwile. Mimo, że ludzkie życie obarczone jest cierpieniem, to właśnie emocje wywołane pozytywnymi i szczęśliwymi wydarzeniami sprawiają, że czujemy się docenienie przez własny los. Każdy odnajduje szczęście w czymś innym - w pracy, w rozwijaniu swoich zainteresowań, w spotkaniach z najlepszymi przyjaciółmi czy podczas spaceru z psem nad rzeką."

"Z moich przemyśleń wynika, że szczęście to stan umysłu"

Odpowiedź druga: "Szczęście jest jednym z najważniejszych celów, do których dążymy w życiu. Pieśń IX Jana Kochanowskiego przypomina nam, że życie przynosi wiele zmian i niepewności, ale nie powinniśmy tracić nadziei, ponieważ po złych chwilach nadejdzie dobra. To my, jako ludzie, często zamykamy się w złych emocjach, gdy nieszczęście nas dopada. Ale musimy pamiętać, że nic na tym świecie nie jest wieczne, a radość zawsze pojawia się po smutku.

Jednym z kluczowych przesłań Pieśni IX jest to, że warto zachować równowagę w życiu. Kochanowski mówi, że człowiek zhardziej, gdy mu się dobrze dzieje, co oznacza, że kiedy jesteśmy szczęśliwi, zwykle zapominamy o reszcie świata. Kochanowski radzi nam, aby nie tracić nadziei wtedy, gdy Fortuna nas opuszcza, ponieważ każdy ma w sobie siłę, aby sobie poradzić z trudnościami, jeśli tylko wierzymy i ufamy Bogu.

Z moich własnych przemyśleń wynika, że ​​szczęście to stan umysłu, a nie zewnętrzne okoliczności. Wiele osób myśli, że szczęście zależy od ilości pieniędzy, majątku, zdrowia czy związków miłosnych. Ale w rzeczywistości szczęście to coś, co można znaleźć we własnym wnętrzu, a nie w materialnych rzeczach. Aby żyć szczęśliwie, warto zacząć od zmiany myślenia. Musimy zacząć patrzeć na świat pozytywnie i cieszyć się drobnymi rzeczami w życiu. Dzielenie się z innymi i pomaganie im, także może przynieść dużo radości i szczęścia. Ważne jest również, aby zawsze starać się rozwijać i być otwartym na nowe doświadczenia.

Podsumowując, Pieśń IX Jana Kochanowskiego oraz moje własne przemyślenia na temat szczęścia pokazują, że życie jest pełne zmian i niespodzianek, ale to, jak na nie reagujemy, zależy od nas samych. Musimy pamiętać, że szczęście to stan umysłu i nie zawsze zależy od zewnętrznych okoliczności. Warto patrzeć na świat pozytywnie, być otwartym na nowe doświadczenia i nie tracić nadziei, nawet w najtrudniejszych chwilach."

Polonistka ocenia: Wypowiedź druga jest napisana przez ucznia

Spytaliśmy polonistkę Aleksandrę Korczak - którą pracę napisał uczeń, a którą sztuczna inteligencja?

- Wydaje mi się, że druga odpowiedź jest napisana przez ucznia. Sformułowano ją zgodnie z tradycyjnym w polskiej szkole trójpodziałem (zawiera wstęp, dwuakapitowe rozwinięcie, a także podsumowanie rozważań), poza tym zawiera znacznie mniej błędów językowych i interpunkcyjnych - oceniła nauczycielka.

I dodała: - Lubię myśleć, że młody człowiek, maturzysta, piękniej posługuje się polszczyzną niż AI.

- Co więcej, niektóre błędy w pierwszej odpowiedzi wydają się wynikać z przestrzegania sztywnych zasad, od których czasem pojawiają się w języku naturalne odstępstwa. Na przykład w odpowiedzi pierwszej napisano "mimo, że", podczas gdy od umownej zasady stawiania przecinka przed "że" mamy odstępstwa i to jest jedno z nich - zauważa.

I wskazuje na jeszcze jedną rzecz. - W odpowiedzi pierwszej pojawiają się też nielogiczne stwierdzenia dotyczące emocjonalności, które każą sądzić, że autor wypowiedzi nie do końca rozumie, o czym pisze (np.: "emocje wywołane pozytywnymi i szczęśliwymi wydarzeniami sprawiają, że czujemy się docenieni przez własny los"). Wiadomo, że dla sztucznej inteligencji takie rozważania mają charakter czysto abstrakcyjny.

Sztuczna inteligencja napisała... drugą wypowiedź

Kiedy przekazaliśmy polonistce, że to właśnie druga praca została napisana przez sztuczną inteligencję, była zdziwiona. Przyznała, że obawiała się tego.

- Wolałabym, by okazało się, że komputer nie opowiada o szczęściu tak ładnie jak nastolatek z krwi i kości. Być może efekty tego zadania można interpretować jako fiasko podstawy programowej z polskiego, która nie zachęca do pisania swobodnego i autentycznego - ocenia.

- Polecenia takie, jak wymyślone przeze mnie, dają furtkę, by tworzyć tekst eseistyczny, subiektywny i szczery. Właśnie ten wygenerowany przez AI ma znamiona tego rodzaju wypowiedzi - podsumowuje polonistka Aleksandra Korczak.