Od 12 lutego można składać wnioski do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. W tym roku o pieniądze mogą ubiegać się osoby, które zmagały się z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (NOP) po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19.

Wnioski będzie rozpatrywać komisja licząca sześciu ekspertów - lekarzy specjalistów, którzy mają wiedzę w zakresie szczepień ochronnych i będę reprezentować różne specjalizacje - począwszy od alergologii, przez choroby zakaźne, pediatrię, immunologię kliniczną, kardiologię - tak by komisja była w stanie ocenić różne NOP-y. Jak nieoficjalnie ustaliła Interia, wśród członków znajdzie się dwóch doświadczonych specjalistów: prof. Bolesław Samoliński oraz Ryszard Kępa.



98 wniosków

- Do wczoraj, do godziny 9, otrzymaliśmy około 30 wniosków. Mamy też informację, że łącznie wpłynęło 98 wpłat, również za wnioski wysłane pocztą, które jeszcze do nas nie dotarły. Oznacza to zatem, że na ten moment łącznie blisko 100 osób opłaciło i zapewne wysłało do nas dokumenty chcąc ubiegać się o świadczenie rekompensacyjne - mówi Interii Kinga Łuszczyńska z Departamentu Dialogu i Komunikacji Biura RPP. Opłata za złożenie wniosku wynosi 200 zł.

- Spodziewaliśmy takiej liczby wniosków w pierwszych dniach. Osoby, które są zainteresowane i wiedzą, że mogą kwalifikować się do otrzymania rekompensaty, były zapewne też przygotowane przed 12 lutym, bo komunikowaliśmy wcześniej, kiedy i jak te wnioski będzie można wysyłać. Na pewno kolejne będą jeszcze spływać, część osób zapewne dopiero kompletuje dokumentację - dodaje Łuszczyńska. Zapowiada, że po około miesiącu pojawi się pierwsze wstępne podsumowanie dotyczące tego, ile wniosków wpłynęło i ile zostało już rozpatrzonych pozytywnie.

Zgodnie z ustawą każdy wniosek ma być rozpatrzony w ciągu 60 dni, ale formalnie są one analizowane na bieżąco.

- Część rozstrzygnięć pojawi się na pewno wcześniej, szczególnie w przypadku spraw, które nie podlegają dyskusji, jak chociażby wstrząs anafilaktyczny. Bardziej skomplikowane będą te sytuacje, w których na przykład pacjent był hospitalizowany powyżej 14 dni - wyjaśnia Kinga Łuszczyńska.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

O świadczenie mogą ubiegać się osoby, u których stwierdzono niepożądany odczyn po szczepieniu przeciw COVID-19 skutkujący pobytem w szpitalu przez co najmniej 14 dni. Na rekompensatę mogą liczyć także ci, u których wystąpił wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność obserwacji w szpitalu.



"Jeśli doznałeś wstrząsu anafilaktycznego, możesz liczyć na 3 tys. zł, gdy udzielono Ci pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, oraz 10 tys. zł, jeśli wymagałeś hospitalizacji trwającej do 14 dni" - informuje RPP. Z każdym kolejnym dniem spędzonym w szpitalu, spowodowanym wstrząsem bądź innymi NOP-ami, kwoty pójdą w górę.

Maksymalna kwota świadczenia to 100 tys. zł.

Więcej na temat wniosków o świadczenie kompensacyjne z tytułu niepożądanego odczynu szczepiennego po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19 pisaliśmy