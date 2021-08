16 sierpnia biuro prasowe resortu edukacji i nauki poinformowało, że minister Przemysław Czarnek podpisał szereg dokumentów obowiązujących od 1 września. Jedno z rozporządzeń dotyczy zmiany w wykazie lektur.

Uczniowie klas I-III nie będą już czytać na zajęciach następujących pozycji: "Zaczarowana zagroda" (Alina Centkiewiczowa i Czesław Centkiewicz,), "Oto jest Kasia" (Mira Jaworczakowa), "Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?" (Leszek Kołakowski) oraz "Sposób na Elfa" (Marcin Pałasz).

W nowościach do wspólnego czytania pojawiły się: "Wścibscy" (Dorota Gellner), "Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie" (Julita Grodek), "Psie troski, czyli o wielkiej przyjaźni na cztery łapy i dwa serca" (Tom Justyniarski), "Lilek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły" (Piotr Kordyasz), "Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata" (Zofia Kossak-Szczucka), "Piaskowy Wilk" (Åsa Lind) oraz "Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych" (Aleksandra i Daniel Mizielińscy).

Zmiany dla klas IV-VIII

Z obowiązkowych lektur dla klas IV-VI usunięto "Winnetou" Karola Maya. Książkę przeniesiono do lektur uzupełniających. Na liście uzupełniającej znalazły się również: "Pinokio" (Carlo Collodi), "Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu" (John Flanagan), "Rzeka" (Emilia Kiereś), "Toposy i Lupus" (Zofia Kossak-Szczucka), "Klechdy sezamowe" (Bolesław Leśmian), "Kubuś Puchatek" (Alan Aleksander Milne), "Tecumseh" (Longin Jan Okoń), "Słoń Birara" (Ferdynand Antoni Ossendowski), "Czerwona kartka dla Sprężyny" (Jacek Podsiadło), "Posłaniec króla" (Louis de Wohl).

Dla klas VII-VIII natomiast z listy lektur uzupełniających usunięto "Stowarzyszenie Umarłych Poetów" Nancy H. Kleinbaum. Na tej liście znajdą się: Lloyd Cassel Douglas - "Wielki Rybak", Zofia Kossak-Szczucka - "Bursztyny" (wybrane opowiadanie), André Frossard - "Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II", Bolesław Prus "Placówka", Henryk Sienkiewicz - "Sąd Ozyrysa", Nicolas Sparks - "Jesienna miłość" a także Melchior Wańkowicz i jego "Ziele na kraterze" (do tej pory lektura obowiązkowa).

Fragmenty "Przekroczyć próg nadziei" Jana Pawła II zostały przeniesione z wykazu lektur uzupełniających w szkołach podstawowych do wykazu lektur uzupełniających w liceach ogólnokształcących i technikach, w zakresie rozszerzonym.

Książki, których nie ma w bibliotekach

Polonista z jednej ze szkół podstawowych w Jastrzębiu Zdroju komentuje: - Sporo jest tytułów takich, co do których nie mam wyrobionego zdania, albo znam je, ale wydają mi się nieco trudne, jednostronne. Ubolewam też nad usunięciem "Stowarzyszenia Umarłych Poetów" - była to lektura, która bardzo podobała się uczniom.

- Mam też duże obawy, czy dzieci będą mieć szeroki dostęp do tych książek. Z tego, co wiem, nie ma ich w bibliotekach i są trudnodostępne w księgarniach. Jeżeli ministerstwo dołoży starań i zaopatrzy w te książki szkoły, to problemu nie będzie. Nie wiemy jednak na ten moment, czy tak się stanie - zauważa nauczyciel.

Bez Świetlickiego, więcej papieża

Z kanonu lektur dla szkół ponadpodstawowych znikną wiersze Marcina Świetlickiego. Na poziomie rozszerzonym nie będą też omawiane: Jan Parandowski - "Mitologia, część II Rzym', François Villon - "Wielki testament", Piotr Skarga - "Żywoty świętych".

Na liście lektur uzupełniających znajdą się: "Kronika Książąt Polskich" w opracowaniu Jerzego Wojtczak-Szyszkowskiego, Juliusz Słowacki - "Listy do Matki" (fragmenty), Henryk Sienkiewicz - "Listy z podróży do Ameryki "(fragmenty), Stefan Żeromski - "Ludzie bezdomni", wybór wierszy Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego, Witold Pilecki - "Raport Witolda", Wiesław Kielar - "Anus mundi", Zofia Kossak-Szczucka - "Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919", wybrane opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, a także John Ronald Reuel Tolkien i jego "Władca pierścieni. Drużyna pierścienia".

Na poziomie rozszerzonym natomiast nowe lektury uzupełniające to: Zofia Kossak-Szczucka - "Błogosławiona wina", Ferdynand Antoni Ossendowski - "Mocni ludzie; Ludzie, zwierzęta, bogowie", Krystyna Lubieniecka-Baraniak - "Gdy brat staje się katem", Jan Paweł II - "Przekroczyć próg nadziei" (fragmenty), "Tryptyk rzymski", "Pamięć i tożsamość" (fragmenty), "Fides et ratio" (fragmenty), Karol Wojtyła - "Przed sklepem jubilera", Stefan Wyszyński - "Zapiski więzienne" oraz Paweł Zuchniewicz - "Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim".

Nowe propozycje "dryfują w jedną stronę"

Anna Ryłek, polonistka ucząca w łódzkim liceum, ocenia w rozmowie z Interią: - Nowy kanon lektur na poziomie szkół ponadpodstawowych można skomentować takim zdaniem: mniej Świetlickiego, więcej papieża. W zasadzie bardzo dużo jest tekstów Jana Pawła II i o nim, do tego opowieść o prymasie Wyszyńskim i "Zapiski więzienne" samego Wyszyńskiego, a także "Raport Witolda" autorstwa Witolda Pileckiego, czy "Pożoga..." Zofii Kossak-Szczuckiej.

- Dominują treści religijne, dotyczące moralności chrześcijańskiej. Brakuje różnorodności. Nie ma pokazanej drugiej strony, że można myśleć inaczej. Wszystko to dryfuje w jedną, mocno prawicową stronę. Uważam, że to niepokojący kierunek - komentuje nauczycielka.

Inna nauczycielka języka polskiego z województwa śląskiego, która prosi o anonimowość, komentuje: - Fatalnie się stało, że usunięto wybitną i interesująca poezję Marcina Świetlickiego, tylko dlatego, że jest on krytyczny wobec obecnej władzy.

Nie chodzą na religię? Omówią lektury

Jak zauważa Anna Ryłek, uczniowie rezygnują w ostatnim czasie z uczęszczania na religię. - Oni te zmiany będą traktować jak gombrowiczowski gwałt przez uszy. To, co jest przymusem, i ma być serwowane w przesadzonej dawce, przyniesie efekt odwrotny - dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się druga polonistka: - Uważam, że skutek będzie odwrotny od zamierzonego. Młodzież nie po to wypisuje się z katechezy, żeby być przymuszaną na języku polskim do czytania książek wychwalających katolicyzm, o kardynałach, napisanych przez nich oraz przez fanatyków religijnych.

- Szczęście w nieszczęściu, że lektury z nowej listy są tylko uzupełniające. Nauczyciele nie muszą ich wybierać. Na zamkniętych forach widzę, że nie zamierzają - podsumowuje polonistka ze Śląska.