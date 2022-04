- W ostatnim czasie do naszego punktu recepcyjnego przybywa zdecydowanie mniej uchodźców z Ukrainy, niż w pierwszych tygodniach po wybuchu wojny - mówi Interii Renata Lalik z Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku. I przyznaje: - Pojawiają się natomiast takie osoby, które krótko po przyjeździe chcą wracać do Ukrainy. Dzieje się to od około dwóch tygodni.

Dlaczego chcą wracać? - Najczęstszymi powodami decyzji o powrocie do domu są troska o dom i o bliskich, którzy zostali w Ukrainie - rodziców i dziadków - wskazuje Renata Lalik. I dodaje, że te osoby są pewne swojej decyzji. - Kiedy pytamy, czy się nie boją, mówią, że nie - przyznaje nasza rozmówczyni.

- Pojawiają się również takie osoby, które mówią, że decydują się na podróż do Rosji. Informują, że mieszkają tam ich dzieci - wskazuje Renata Lalik.

Do Lwowa i innych miast w zachodniej Ukrainie

Dawid Burzacki, koordynator Zintegrowanej Służby Ratowniczej, organizacji niosącej medyczną pomoc uchodźcom, mówi Interii: - Faktycznie w ostatnim czasie uchodźcy chcą wracać do Ukrainy.

Jak dodaje, uchodźcy zamieszczają także ogłoszenia w internetowych grupach pomocowych, gdzie szukają transportu do swojego kraju. Są to też zatem osoby, które już jakiś czas mieszkają w Polsce.

- Zdarzyło nam się, że jadąc do Ukrainy zabieraliśmy ze sobą osoby, które chciały wrócić do Lwowa, a my wieźliśmy tam medykamenty i mieliśmy miejsce. W poniedziałek również zabieramy ze sobą dwie Ukrainki z Krakowa do Lwowa. Zauważyliśmy, że ci, którzy wracają, pochodzą zazwyczaj z zachodniej części Ukrainy - wskazuje Burzacki.

- Te osoby często w pośpiechu opuszczały swój kraj. Emocje opadły, poczuły się nieco bezpieczniej i zdecydowały się na powrót. Mówią, że tęsknią za domem, za rodziną. Chcą być u siebie, a nie tułać się po świecie - dodaje Dawid Burzacki.

Dziesiątki tysięcy osób tygodniowo

O to, ile osób z Ukrainy wjeżdżało w ostatnim czasie do Polski, a ile wyjeżdżało do Ukrainy, spytaliśmy straż graniczną.

Przez przejścia graniczne na terenie województwa lubelskiego, w terminie 30.03-6.04, z Ukrainy do Polski wjechało 72 685 osób. Z Polski do Ukrainy wyjechało w tym czasie 52 770 osób - przekazał Interii kpt. SG Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

- W terminie 30.03.2022-06.04.2022 przez przejścia graniczne na Podkarpaciu z Ukrainą wjechało do Polski 106,8 tys. i wyjechało 71,6 tys. osób - poinformował Interię ppor. SG Piotr Zakielarz, p.o. rzecznika prasowego Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

I dodał, że od początku inwazji Rosji na Ukrainę, czyli od 24 lutego do piątku, 8.04, do godz. 7 rano, łącznie 240 tys. obywateli Ukrainy wyjechało do swojego kraju przez podkarpackie przejścia graniczne.