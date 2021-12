"Lex Czarnek" w Sejmie. Będzie protest

"Lex Czarnek" trafił do Sejmu. To nowelizacja prawa oświatowego, która daje większe uprawnienia kuratorom - do wybierania i odwoływania dyrektorów, a także do decydowania, kto prowadzi zajęcia dodatkowe w szkole. W dniu pierwszego czytania projektu w komisjach, nauczyciele, związkowcy i oświatowe organizacje zorganizują protest – Pogrzeb Polskiej Edukacji.

Zdjęcie Przemysław Czarnek / Marek Berezowski / East News