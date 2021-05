- Mamy systematyczne zgłoszenia od członków naszej organizacji, że nie dostają tyle dawek szczepionek, ile było planowane, że dostaną na obecny tydzień - mówi Interii dr Tomasz Zieliński, lekarz rodzinny i wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego. Sam również w tym tygodniu na zamówione 60 dawek Pfizera do jednej z przychodni, w której pracuje, otrzyma tylko 30. - To bardzo utrudnia funkcjonowanie - podkreśla.

Zdjęcie Przychodnie będące punktami szczepień zgłaszają problem z dostawami szczepionek / Łukasz Gągulski / PAP

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował w poniedziałek: - Otrzymaliśmy informację od firmy AstraZeneca, że 800 tysięcy szczepionek, które miały dojechać do Polski w tym tygodniu nie dojadą. Po raz kolejny AstraZeneca opóźnia dostawy. To będzie miało wpływ na funkcjonowanie części punktów szczepień.

- Słyszałem, że AstraZeneca ma przyjechać zmniejszona. I to oczywiste, że jak nie przyjedzie, to nie mają jak tego przywieźć do punktów szczepień - komentuje dr Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego. Zauważa jednak, że o mniejszych dostawach Pfizera nie słyszał. I sam minister Dworczyk podkreślał, że "pozostałe dostawy szczepionek w najbliższych dniach były i są realizowane bez zakłóceń". Co więcej, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował, że w poniedziałek do Polski dotarło 1,2 mln dawek szczepionki firmy Pfizer.

Tymczasem lekarz, z którym rozmawiamy, miał zatwierdzoną na obecny tydzień ofertę na 60 dawek Pfizera, a otrzyma ich 30. Podobnie, według jego relacji, sytuacja przedstawia się w innych przychodniach będących punktami szczepień.

"W wielu przypadkach nie ma czym szczepić"

Lekarz przyznaje, że to bardzo utrudnia funkcjonowanie punktów szczepień. - Na szczęście były to pierwsze dawki, więc problemem nie jest przesunięcie tego szczepienia o tydzień. Mimo wszystko jednak powoduje to niezrozumienie po stronie pacjentów - z jednej strony namawiamy ich do szczepienia, a jak przychodzi do niego, to w wielu przypadkach nie ma czym szczepić - komentuje dr Zieliński.

Wskazuje jednocześnie, że jeszcze większy problem pojawia się wtedy, kiedy nie dojadą drugie dawki. - Znam punkty, które mają z tym problem. Ja też w przyszłym tygodniu mam głównie szczepienia drugimi dawkami. Mam nadzieję, że ich już nam nie cofną - dodaje.

Przesunięcia z punktu do punktu?

Wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego stwierdza, że brak informacji o tym, że dostawy Pfizera będą mniejsze może oznaczać, że szczepionki są zabierane mniejszym przychodniom i przesuwane do tych większych, powszechnych punktów szczepień.

- To błąd. Przecież najszybciej to lekarz rodzinny, który jest najbliżej pacjenta, jest w stanie go zachęcić do szczepienia. A kiedy nie ma dla niego nagle szczepionki, to nie wiadomo, czy on do nas wróci. Do punktów powszechnych trafiają raczej osoby zdecydowane, a nie te, które dodatkowo trzeba zachęcać - zauważa lekarz.

Okazuje się, że problem z dostawami szczepionek dotyczy nie tylko AstraZeneki i Pfizera, a także Moderny. We wtorek odwołano część szczepień trzech punktach w Krakowie w związku z brakiem dostaw szczepionek firmy Moderna z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.



Większe dostawy możliwe w czerwcu

O kwestię dostaw szczepionek w ostatnim czasie spytaliśmy Ministerstwo Zdrowia. Odesłano nas do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która odpowiada za ich dystrybucję. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania.

- Mam nadzieję, że zgodnie z obietnicami w czerwcu problem zniknie. Ma być wówczas tych dostaw szczepionek dwa razy więcej - podsumowuje dr Tomasz Zieliński.

Pod koniec maja, jak zapowiadał szef KPRM Michał Dworczyk, do Polski ma dotrzeć niemal dwukrotnie zwiększona, bo licząca ponad dwa miliony sztuk, dostawa szczepionek firmy Pfizer.

