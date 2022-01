Koronawirus. Nietypowe objawy. "COVID-19 to choroba wieloukładowa"

Nie tylko katar, kaszel, duszność czy charakterystyczny dla wariantu Omikron ból gardła mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem. COVID-19 może prowadzić do wystąpienia mniej typowych objawów z innych organów: z układu krążenia, pokarmowego, nerwowego, czy kostno-stawowego, bez jakichkolwiek objawów infekcji górnych dróg oddechowych. Lekarze wskazują: to ważne, by przy każdym z nich zgłosić się do lekarza.

Zdjęcie Lekarze wskazują, że objawy COVID-19 mogą być nietypowe, zupełnie niezwiązane z układem oddechowym / Gianni Schicchi/Xinhua News / East News