- Ciekawy arkusz, nastawiony na sprawdzenie podstawowych umiejętności - komentuje Tomasz Bzdawka, nauczyciel matematyki i egzaminator. W jego ocenie poziom tegorocznego egzaminu ósmoklasisty z matematyki został dostosowany do "jakości pracy w ostatnim roku". Po rozmowach z uczniami stwierdza, że większość z nich jest zadowolona z tego, jak poszedł im egzamin.

Zdjęcie Egzamin ósmoklasisty 2021. Nauczyciel matematyki komentuje tegoroczny arkusz / Karolina Misztal / East News

Reklama

W środę uczniowie napisali egzamin ósmoklasisty z matematyki. Matematyka to druga, po języku polskim, część egzaminu ósmoklasisty 2021. Uczniowie na wykonanie zadań mieli 100 minut. Wiemy, co znalazło się w arkuszu CKE.

Reklama

Tomasz Bzdawka, nauczyciel matematyki i egzaminator, skomentował dla Interii poziom tegorocznego egzaminu. - Ciekawy arkusz, nastawiony na sprawdzenie podstawowych umiejętności. Wydaje się, że osoba zajmująca się konstrukcją arkusza wzięła pod uwagę jakość pracy w ostatnim roku, ale również wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty. Egzamin właściwy był znacznie łatwiejszy od próbnego.

Nauczyciel przypomina, że średni wynik z próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki wyniósł w tym roku około 38 procent.



Egzamin ósmoklasisty. Uczniowie zadowoleni

Tomasz Bzdawka dodaje, że po egzaminie u dużej grupy uczniów widział entuzjazm i zadowolenie. - Po próbnym arkuszu mieli duże obawy, że mogą mieć słabe wyniki. Myślę, że procentowo będzie na pewno lepiej - mówi Interii egzaminator.



- Nieliczni uczniowie mówili, że arkusz był trudny - dodaje. Przyznaje, że niektórym trudność sprawiało zadanie z procentami. - Ale to ze względu na długą informację zawartą w tym zadaniu - ocenia.



Jego zdaniem ostateczne wyniki "nie będą spektakularne, ale na pewno będą lepsze od próbnego". - To spowoduje wzmocnienie ucznia, a nie podcięcie mu skrzydeł - ocenia.



Matematyka na egzaminie. Więcej zadań?

- Gdybym miał wpływ na budowę arkusza, zwiększyłbym liczbę zadań. Ich poziom trudności można byłoby wówczas łatwiej różnicować, dać więcej zadań prostych - mówi jeszcze nauczyciel.

I wyjaśnia: - Z matematyki można otrzymać tylko 25 punktów, co oznacza, że 1 punkt to 4 punkty procentowe. Z języka polskiego jest tych punktów 45, a z obcego jeszcze więcej.

- Jeśli uczeń popełnia więc błąd na matematyce, lub nie potrafi rozwiązać dwóch zadań z dziewiętnastu, to może stracić aż 25 punktów procentowych. To bardzo dużo, a to tylko za dwa zadania. Większa liczba zadań znacznie lepiej różnicuje uczniów i daje im szansę na "sprawiedliwszy wynik" - podsumowuje.

CKE poda ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2 lipca. W tym samym dniu indywidualne wyniki otrzymają ósmoklasiści.