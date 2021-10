Dzień Nauczyciela. Powtarzają jedno życzenie. Chcieliby zmiany ministra edukacji

Nauczyciele życzą sobie spokoju i wytrwałości. Pewności tego, że to, co robią, ma sens. Lepszych warunków pracy i płacy. Docenienia przez uczniów, rodziców, ale i społeczeństwo. Jedno życzenie powtarza się szczególnie często. Jest to zmiana ministra edukacji.

