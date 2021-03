Pół tysiąca uczniów klas I-III krakowskich szkół podstawowych zostanie przetestowanych na obecność przeciwciał koronawirusa. To inicjatywa miejskiego radnego Łukasza Wantucha. - Dzieci nie są przewidziane do szczepień, a chcemy zobaczyć, jak wygląda sytuacja od ich powrotu do stacjonarnego nauczania. Czy przechodzą koronawirusa bezobjawowo, transmitują go później do domu? - mówi radny w rozmowie z Interią.

Zdjęcie 500 krakowskich uczniów klas I-III zostanie przebadanych na obecność przeciwciał kornawirusa. /MARZENA BUGALA POLSKA PRESS/Polska Press/East News /East News

Uczniowie klas I-III do stacjonarnego nauczania wrócili 18 stycznia. Od 1,5 miesiąca chodzą do szkoły.

W związku z tym krakowski radny Łukasz Wantuch postanowił sprawdzić, czy dzieci faktycznie transmitują koronawirusa. Po rozmowach z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa dostał zgodę na przetestowanie 500 chętnych dzieci klas I-III szkół podstawowych na przeciwciała koronawirusa.



- Od dziś do przyszłego wtorku zbieramy zgłoszenia szkół. Wytypujemy po jednej placówce z czterech dzielnic - Śródmieścia, Podgórza, Krowodrza i Nowej Huty. Do tych czterech szkół przyjdzie pielęgniarka z zespołem i pobierze krew od dzieci - mówi Interii Łukasz Wantuch.



"Sam regularnie testuję swoje dzieci"

Wantuch podkreśla, że udział w badaniu jest dobrowolny i wymaga pisemnej zgody rodzica.



- Limit został ustalony na 500 dzieci, gdyż taki udział wydaje nam się sensowny i pozwala na wyciągnięcie wniosków - dodaje. Pytany, czy nie obawia się, że nie znajdzie się aż tylu chętnych, odpowiada: - Myślę, że będzie wręcz przeciwnie i chętnych będzie więcej, niż miejsc.



Przyznaje, że sam co trzy miesiące bada swoich synów na przeciwciała. - Pobranie krwi nie jest aż tak straszne, a może dać bardzo ważne informacje - ocenia.

Testy nauczycieli

Radny już wcześniej przyjrzał się sprawie przeciwciał wytworzonych wśród nauczycieli. - 47 proc. ze 100 przebadanych krakowskich nauczycieli pracujących w żłobkach, przedszkolach i klasach I-III (stacjonarnie) miało bezobjawowego koronawirusa. W przypadku zaś tych, którzy pracują zdalnie - nauczycieli liceum - przeciwciała miało tylko 18 proc. z 50 przebadanych - przytacza wyniki tych badań.



- Po badaniach wśród dzieci będziemy mogli ocenić, czy to one przenoszą tego koronawirusa. Temu mają służyć testy - wyjaśnia.



Informację o pomyśle rozesłał też do innych samorządowców i zachęca, by także w swoim mieście zorganizowali taką akcję.



