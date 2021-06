Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, największą edukacyjną organizację pozarządową w Polsce, podczas pierwszego tygodnia pełnej nauki stacjonarnej.

Uczniowie: stres, niepewność, lęk i strach

Uczniów poproszono o wskazanie trzech głównych uczuć i emocji, które odczuwają w związku z powrotem do szkoły. Dla 73 proc. badanych powrót ten oznacza stres, 43 proc. ma poczucie niepewności, a 42 proc. lęku i strachu. Ogółem 52 proc. badanych komunikuje w związku z powrotem tylko negatywne emocje.

Podobne pytanie zadano nauczycielom. Wśród pedagogów tak krytyczny stosunek do powrotu przejawia 20 proc. badanych.

Co ważne, aż 25 proc. uczniów i 53 proc. nauczycieli biorących udział w badaniu chciałoby otrzymać wsparcie psychologiczne.

Zdjęcie / Centrum Edukacji Obywatelskiej / materiały prasowe

Nauczyciele: jest chęć do działania, ale i wypalenie

Nauczyciele wskazywali, że powrót do pracy stacjonarnej rozbudza w nich chęć do działania (48 proc.). Pytani o objawy wypalenia zawodowego przyznawali, że w ostatnim czasie jest więcej dni, kiedy już przed pracą czują się zmęczeni (47 proc.). Problem wypalenia zawodowego może dotyczyć nawet 15 proc. nauczycieli - ocenia CEO. Jak pisaliśmy ostatnio w Interii, pedagodzy po wielu latach noszenia się z decyzją odejścia z zawodu, w tym roku postanowili ostatecznie to zrobić.

- Powrót do tradycyjnej szkoły jest trudny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dlatego dobrze, że MEiN apelowało do szkół o skupienie się na odbudowywaniu szkolnych relacji i dbaniu o kondycję psychiczną uczniów. Zdecydowana większość szkół przyjęła ten priorytet, choć w naszej ankiecie pojawiały się głosy uczniów, których nauczyciele nadal weryfikują ich wiedzę po powrocie do szkół. Są to zwykle przypadki pojedynczych nauczycieli, ale rzutują na odbiór powrotu do szkoły - komentuje dr Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Zdjęcie / Centrum Edukacji Obywatelskiej / materiały prasowe

Ważny kontakt z nauczycielem

58 proc. uczniów przyznało, że bezpośredni kontakt z nauczycielem jest dla nich bardzo ważny. Duże znaczenie tego kontaktu potwierdzają również ci uczniowie, którzy po powrocie do szkoły odczuwali jedynie negatywne emocje (43 proc.).

- Ciężej uczyć się od nauczyciela podczas nauki zdalnej niż w szkole. Niektórych rzeczy samemu nie potrafisz się nauczyć, ktoś musi ci pokazać, jak to zrobić - napisał jeden z uczniów, biorących udział w badaniu.

Trudniejsza nauka stacjonarna

Jednocześnie 45 proc. badanych młodych ludzi jest zdania, że codzienna obecność w szkole nie jest potrzebna do skutecznego zdobywania wiedzy. 55 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że w tym okresie nauczyli się samodzielności i odpowiedzialności, a dla 47 proc. to nauka stacjonarna jest trudniejsza niż zdalna.

- Przyczyną tego, że część uczniów jako trudniejszą postrzega edukację stacjonarną, może być jej mniejsza elastyczność, większy zakres kontroli nauczyciela w czasie zajęć w szkole, trudności w relacjach z rówieśnikami i czasochłonność dojazdów - komentuje dr Witkowski.

Jaka powinna być szkoła?

Centrum Edukacji Obywatelskiej zwraca uwagę, że okres po powrocie do szkół silnie wpłynie na system edukacji w kolejnych latach. - Możemy teraz skupić się na odtwarzaniu szkolnych rutyn sprzed pandemii lub przyjrzeć się wnikliwe obecnej sytuacji i na jej podstawie wyobrazić sobie, jaka powinna być szkoła, która lepiej odpowiadałaby na potrzeby uczniów i nauczycieli - komentuje prezes CEO

Badanie uczniów i nauczycieli prowadzone było w dniach 17-25 maja 2021 roku metodą CAWI. Ankietę wypełniło 3 785 uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół średnich oraz 1 627 nauczycieli.