W marcu 2018 roku Grzegorz Schetyna podpisał porozumienie z Katarzyną Lubnauer dotyczące wspólnego startu PO i Nowoczesnej w wyborach samorządowych. Był to początek budowania Koalicji Obywatelskiej, która w międzyczasie przyjęła nazwę Koalicji Europejskiej (w wyborach do Parlamentu Europejskiego), aż po wybory parlamentarne w 2019 roku.

KO i Schetyna odtrąbili wówczas sukces - siły opozycyjne przejęły bowiem Senat, który do dziś jest jedyną instytucją w rękach opozycji. Sam pomysł budowania Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych opierał się na trzech filarach. Pierwszym byli politycy Platformy Obywatelskiej, drugim koalicjanci, jak Nowoczesna, Zieloni czy Inicjatywa Polska, a trzecim działacze miejscy, obywatelscy czy politycy niezrzeszeni.

Ta trzecia grupa wielką ławą wdarła się do parlamentu, często pozbawiając miejsca doświadczonych polityków PO. To np. Magdalena Filiks z ruchu Obywatele RP, Franciszek Sterczewski z poznańskich ruchów miejskich, Piotr Adamowicz, brat byłego prezydenta Gdańska, Iwona Hartwich walcząca o prawa osób z niepełnosprawnościami, artystka Klaudia Jachira, czy byli politycy "odkurzeni" przez Schetynę jak Paweł Kowal czy Paweł Poncyljusz.

Z tego samego klucza co Kowal i Poncyljusz w budowanej przez lidera PO Koalicji Obywatelskiej znalazł się Kazimierz Michał Ujazdowski - polityk, który był ministrem kultury w rządach Jerzego Buzka, Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Polityk nie zapisał się do Platformy Obywatelskiej, ale wcześniej był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, Forum Prawicy Demokratycznej, Przymierza Prawicy czy Koalicji Konserwatywnej. Słowem - nigdzie nie zagrzał długo miejsca.

Tak samo stało się z Koalicją Obywatelską. Wytrwał w niej dwa lata, bo we wtorek przeszedł do PSL-Koalicji Polskiej. Jak przekonuje, by budować nowe centrum na polskiej scenie politycznej.

Odejście Ujazdowskiego jest dla Koalicji Obywatelskiej stratą, ale nie ciosem, bo ten ruch kompletnie nie zmienia sytuacji w Senacie, gdzie politycy opozycyjni bez względu na polityczne barwy konsekwentnie współpracują. Jego odejście nie jest ciosem również dlatego, że Ujazdowski nie był związany z KO, a tym bardziej PO.

- Ci ludzie mają problem z lojalnością - mówi nam jeden z ważnych polityków Platformy. "Tych ludzi" łatwo rozszyfrować, bo to nie pierwsze odejście z KO w ostatnim czasie. Na listach KO w 2019 roku pojawił się np. senator Jacek Bury z Lublina - dziś jest już w Polsce 2050. Schetyna zaprosił też na listy komentatora sportowego Tomasza Zimocha z Łodzi, mimo sprzeciwu szefowej tamtejszych struktur Hanny Zdanowskiej - dziś Zimoch również jest w Polsce 2050. Trzecim politykiem z tego klucza jest właśnie Ujazdowski, a tym samym ci parlamentarzyści stanowią jedną trzecią tych, którzy opuścili Koalicję Obywatelską.

Polityków Koalicji Obywatelskiej te odejścia nie bolą, ale bardzo irytują. Działacze Platformy mają wątpliwości, czy na ludzi z tego zaciągu można polegać i czy ówczesne kierownictwo PO nie popełniło błędów, wpuszczając na czołówki list tak wielu ludzi dotąd niezwiązanych z PO. Wątpliwości budzą też koalicjanci. Dwa kolejne transfery z KO do Polski 2050 Szymona Hołowni to bowiem politycy Nowoczesnej - Paulina Hennig-Kloska i Mirosław Suchoń.

Tyle tylko że Platforma musi też patrzeć do swojego ogródka. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że jak dotąd największym ciosem dla działaczy PO było odejście z partii Joanny Muchy. Bardzo rozpoznawalnej twarzy, która wzmacniając Hołownię uruchomiła lawinę spekulacji i mniejszych odejść z KO. To ona była pierwszym elementem, który wykruszył się z układanki pod nazwą Koalicja Obywatelska. A to już wyrzut sumienia działaczy PO.

Inna historia dotyczy dwóch kolejnych polityków, których nie ma już w klubie KO. Ireneusz Raś i Paweł Zalewski zostali wyrzuceni z partii na wyraźne życzenie lidera Borysa Budki. Po nich w Platformie już nikt nie płacze, a Raś znalazł miejsce tam gdzie Ujazdowski - w PSL-Koalicji Polskiej. W ostatnich tygodniach z członkostwa w partii zrezygnowała też europosłanka Róża Thun.

Łukasz Szpyrka