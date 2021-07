Spotkanie Donalda Tuska z Rafałem Trzaskowskim bez Borysa Budki. Wiemy, dlaczego

W piątek Donald Tusk i Rafał Trzaskowski wznowili rozmowy w sprawie powrotu byłego premiera do PO. W innym formacie, bo dzień wcześniej uczestniczył w nich jeszcze obecny lider partii Borys Budka. Ten, na własne życzenie, stracił zaufanie Tuska i Trzaskowskiego. Jak dowiedziała się Interia, w ubiegłym tygodniu miało dojść do spotkania najważniejszych ludzi Platformy Obywatelskiej - Budki, Tuska i Trzaskowskiego. Jego organizacją miał się zająć Budka, ale… nie zaprosił na nie Trzaskowskiego. - Kompletnie nie wiem co chciał tym pokazać. Ale tym zagraniem sam się wyautował - mówi nasze źródło z PO. Tusk i Trzaskowski mieli być wściekli taką zagrywką lidera PO.

Zdjęcie Donald Tusk i Rafał Trzaskowski / Wojciech Stróżyk / East News