Samorządowcy coraz śmielej włączają się w budowany od jakiegoś czas Ruch Wspólna Polska Rafała Trzaskowskiego. Dziś wystąpią na konferencji prasowej, ale formalne powołanie władz nowego stowarzyszenia odbędzie się pod koniec miesiąca w Poznaniu, przy okazji rocznicy Poznańskiego Czerwca.

Jak jednak dowiedziała się Interia, role zostały już przypisane. Przewodniczącym Ruchu Wspólna Polska będzie oczywiście prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Sekretarzem zostanie prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, a skarbnikiem prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. W zarządzie będzie też prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Reklama

Stowarzyszenie przybiera więc pewną formę formalnej organizacji środowiska samorządowego. Do tej pory czegoś podobnego w Polsce nie było, a środowisko samorządowe było rozdrobnione. Teraz, pod kierunkiem Trzaskowskiego, samorządowcy zwierają szyki. Co ważne, w tym gronie nie będą wyłącznie prezydenci największych miast, ale również marszałkowie, burmistrzowie, wójtowie czy starostowie.

2023 rok - kluczowe wybory

Jak też słyszymy, samorządowcy zdają sobie sprawę, że mają do odegrania jedną z głównych ról przed wyborami w 2023 roku. Jak natomiast podkreślają współpracownicy Trzaskowskiego, to kolejny krok do budowy szerokiego ruchu, który wpisuje się w strategię PO i KO, czyli poszerzania tego środowiska o nowe elementy.

Formalizowanie struktury samorządowców to kolejna odsłona działań Trzaskowskiego, który w ostatnich tygodniach jest wyraźnie aktywny. Odwiedził 20 miejscowości w Polsce, ale też organizuje Campus Polska Przyszłości, który będzie miał swój finał pod koniec wakacji w Olsztynie. Jednocześnie jest też twarzą PO w sprawie zbierania podpisów pod likwidację TVP Info. Trzaskowski pełni więc dziś kilka ról integrujących zbliżone środowiska - jest prezydentem Warszawy, wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej i szefem struktur stowarzyszenia samorządowego Ruch Wspólna Polska.

Na konferencji prasowej o godz. 13:30 władze nowego stowarzyszenia zaprezentują cele, które mają określić kierunek działań Ruchu Wspólna Polska na najbliższe miesiące.



Łukasz Szpyrka