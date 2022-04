Jeszcze w ubiegłym tygodniu pełnomocnik rządu ds. uchodźców z Ukrainy Paweł Szefernaker nie ukrywał, że jest rozczarowany ślamazarnym tempem wypłaty świadczeń dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy. Zapowiedział wystosowanie specjalnego pisma do samorządowców z instrukcją, jak prawidłowo procedować wnioski o pomoc.

Szefernaker nie podawał konkretnych liczb mówiących o tym, które samorządy już rozpoczęły wypłaty, ile wpłynęło wniosków i kiedy gospodarze mogą spodziewać się pieniędzy na koncie. - Mamy ponad 2,5 tys. gmin w Polsce i nie ukrywam, że interpretacja różnych przepisów na szczeblu samorządowym wygląda różnie - powiedział.

Poświąteczne przyspieszenie

Po świętach wielkanocnych sprawa nabrała rozpędu. Okazuje się, że wiele samorządów właśnie na wtorek, 19 kwietnia, zaplanowało uruchomienie systemu wypłat. Przykład z Warszawy. Jeden z gospodarzy, we wtorek po godz. 13, dostał wiadomość z urzędu o przyjęciu wniosku. Dokładnie 24 godziny później otrzymał telefoniczną informację, że jego wniosek został zweryfikowany prawidłowo i może spodziewać się pieniędzy w poniedziałek 25 kwietnia.

- W Krakowie zaczęliśmy wypłaty świadczeń we wtorek. Tego dnia mieliśmy 2100 wniosków, ale proszę pamiętać, że na jednym wniosku może być wpisanych kilka osób - mówi nam Dariusz Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Krakowa. Dodaje, że Urząd Wojewódzki przekazał miastu 2,8 mln zł na ten cel.

Nowak zauważa, że zgodnie z rozporządzeniem świadczenia wypłacane są "z dołu", a nie "z góry". Samorządowcy i gminy zajmujący się ich obsługą mają też ustawowe 30 dni na realizację swoich zadań. Nie są więc z jednej strony spóźnieni, ale z drugiej - nie imponują zawrotnym tempem.

- Do 20 kwietnia miasto Lublin przyjęło ponad 950 wniosków o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, w tym ok. 40 od podmiotów prowadzących obiekty grupowe. Aktualnie trwa ich weryfikacja. Pierwsze wypłaty rozpoczęliśmy wczoraj, kolejne będą realizowane sukcesywnie - przekazała nam z kolei Anna Czerwonka z biura prasowego Urzędu Miasta w Lublinie.

Czerwonka dodaje, że blisko połowa środków, jakie wpłynęło do miasta z Funduszu Pomocy, jest przeznaczona na wypłaty tych świadczeń. - Do tej pory z Funduszu Pomocy przyznano miastu Lublin środki w wysokości blisko 13,4 mln zł, z czego na rachunek miasta wpłynęła do dzisiaj kwota blisko 12,9 mln zł, w tym na sfinansowanie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 6 mln zł - podkreśla.

735 mln zł przekazane samorządom

Tymczasem minister Paweł Szefernaker przekazał we wtorek, że z Funduszu Pomocy jednostki samorządu terytorialnego w całej Polsce otrzymały już 735 mln zł.

Zapytaliśmy w resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które gminy otrzymały największe wsparcie, ile wniosków o wypłatę świadczenia zarejestrowano dotąd w skali kraju i czy to same gminy decydują, kiedy wypłacą świadczenia. Do momentu publikacji tego tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

W połowie ubiegłego miesiąca opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie świadczenia pieniężnego dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy. Przewiduje ono wypłatę 40 zł na dzień za każdą osobę, której zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. By otrzymać to świadczenie, należy złożyć wniosek w swojej gminie.

Specjalne uprawnienia wojewodów

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony powyżej 60 dni.

Kwota świadczenia będzie mogła zostać podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed datą wejścia w życie ustawy lub w przypadku, gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.