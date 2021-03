Prof. Janusz Moryś odwołany po publikacjach Interii

Prof. Janusz Moryś został odwołany z funkcji kierownika Katedry Anatomii i kierownika Zakładu Anatomii i Neurobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. To efekt publikacji Interii na temat nieprawidłowości na GUMed.

Prof. Janusz Moryś (w środku) przez dwie kadencje był rektorem uczelni

Interia jako pierwsza opisała sprawę wydarzeń, jakie miały miejsce po zdalnym wykładzie z anatomii w bydgoskim Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z wizytacją w Bydgoszczy przebywał prof. Janusz Moryś z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Po wykładzie prof. Moryś, wraz z tamtejszymi wykładowcami dzielili się spostrzeżeniami na temat zbyt wysokiej zdawalności studentów w formie zdalnej. Panowie zapomnieli wyłączyć mikrofony, a ich rozmowę nagrali studenci.

Na nagraniu w rolę "mentora" wcielił się prof. Moryś, który mówił m.in. o "funduszu Morysia". Miały to być pieniądze, które gdańska uczelnia otrzymuje od studentów powtarzających rok. W kolejnych publikacjach wykazaliśmy, że faktycznie liczba powtórek na GUMed odbiega od tych na innych uczelniach. Co więcej, zgłaszali się do nas byli i obecni studenci prof. Morysia, którzy w obszernych relacjach opisywali negatywne doświadczenia związane z prof. Morysiem i gdańską uczelnią.

Niektórzy z nich mówili o poważnych problemach zdrowotnych, depresji, atakach paniki, a nawet próbach samobójczych.

Gdański Uniwersytet Medyczny od początku przekonywał, że zajmie się sprawą. Powołał specjalny zespół, który miał wyjaśnić opisywane przez nas nieprawidłowości, a wobec prof. Morysia wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

Dziś, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, przedstawiono wnioski z tego kilkutygodniowego postępowania.

Decyzją władz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Janusz Moryś został odwołany z funkcji kierownika Zakładu Anatomii GUMed. Został też odwołany z funkcji kierownika Katedry Anatomii i Neurobiologii. Dodatkowo uczelnia zapewniła, że wdroży szereg rozwiązań, by zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości.

Prof. Moryś pozostaje natomiast profesorem gdańskiej uczelni. Od dziś przebywa na urlopie.

