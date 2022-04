Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego roboczo powołała zespół ds. uchodźców z Ukrainy już w środę, ale dopiero w piątek o godz. 8:30 doszło do pierwszego spotkania, w formie zdalnej. Do tej pory obie strony zgłaszały potencjalnych kandydatów, którzy mogliby zasiąść w zespole. Pierwsze spotkanie "na żywo" odbędzie się natomiast 4 maja w Warszawie.

Zespół ds. uchodźców liczy 12 osób. Na jego czele ze strony rządowej stanął wiceminister MSWiA i pełnomocnik rządu ds. uchodźców Paweł Szefernaker. Ze strony samorządowej współprzewodniczącym będzie prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Obie strony mają silne reprezentacje, bo poza tą dwójką w składzie znalazły się też m.in. minister rodziny Marlena Maląg czy wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Stronę rządową reprezentują: Paweł Szefernaker (wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców), Marlena Maląg (minister rodziny i polityki społecznej), Janusz Cieszyński (sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa), Waldemar Kraska (wiceminister zdrowia), Dariusz Piontkowski (wiceminister edukacji), Małgorzata Jarosińska-Jedynak (sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej).

Stronę samorządową reprezentują: Jacek Karnowski (prezydent Sopotu), Renata Kaznowska (wiceprezydent Warszawy), Elżbieta Polak (marszałek woj. lubuskiego), Jan Grabkowski (starosta poznański), Krzysztof Iwaniuk (wójt Terespola, Związek Gmin Wiejskich), Grzegorz Cichy (burmistrz Proszowic, Unia Miasteczek Polskich).

Rząd liczy na szybkie efekty

Co interesujące, skład zespołu został podzielony symetrycznie - znajduje się w nim sześć osób z rządu i sześć osób z samorządów. Brakuje natomiast przedstawicieli świata nauki i organizacji pozarządowych.

Z naszych informacji wynika, że rząd liczy na wypracowanie szybkich rozwiązań, dlatego też w składzie znalazła się silna reprezentacja członków odpowiadających za poszczególne obszary, ale co równie ważne - z mocnym mandatem politycznym.

Jak zapowiadał wcześniej wiceminister Szefernaker, pierwszy cel to wypracowanie rozwiązań dotyczących edukacji i pracy. Zdaniem obu stron na dziś to najpilniejsze potrzeby, z którymi muszą zmierzyć się ci, którzy bezpośrednio organizują pobyt Ukraińców w Polsce. Inne ważne zagadnienia, nad którymi będzie pracował zespół, to kwestie zdrowia i polityki społecznej.

Nowelizacja ustawy pod koniec maja?

Czasu jest mało, bo Szefernaker nakreślił śmiały plan, by do wakacji stworzyć specjalny system postępowania z uchodźcami we wszystkich tych palących obszarach. Wcześniej jednak, w kilka tygodni, chce stworzyć system dotyczący edukacji i rynku pracy.

Wiceszef MSWiA zapewnił wcześniej, że na posiedzeniu Sejmu 25-26 maja ma zostać przedstawiony projekt kolejnej nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w którym będą rozwiązania dotyczące edukacji i rynku pracy. Ich wypracowanie to pierwszy cel prac zespołu. - Mamy tak naprawdę bardzo aktywne trzy tygodnie - mówił kilka dni temu wiceminister.

Łukasz Szpyrka