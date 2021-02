Porozumienie zawiesiło Adama Bielana i dwóch innych polityków

Porozumienie zawiesiło Adama Bielana, Arkadiusza Urbana i Marcela Klinowskiego w prawach członka partii za "wielokrotne łamanie regulaminu" - dowiedziała się Interia.

Zdjęcie Adam Bielan i Jarosław Gowin /Andrzej Hulimka /Reporter

Czwartkowe posiedzenie zarządu Porozumienia miało być długie i burzliwe. Skończyło się zawieszeniami w prawach członka partii trzech polityków - Adama Bielana (jako pierwszy poinformował o tym portal rmf24.pl), Arkadiusza Urbana i Marcela Klinowskiego.

W każdym przypadku decyzje zapadały niemal jednogłośnie. Za co politycy zostali zawieszeni? Za łamanie regulaminu partii. I to wielokrotne.

Bielan to najbardziej rozpoznawalny polityk Porozumienia poza Jarosławem Gowinem. Urban to też bardzo ważna postać, bo wciąż jest wiceprezesem partii. Klinowski to z kolei zastępca sekretarza generalnego.

Łukasz Szpyrka