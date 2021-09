Decyzja o zmianie przewodniczącego klubu związana jest z głośną ostatnio imprezą u dziennikarza Roberta Mazurka. Pojawiło się na niej wielu polityków różnych opcji, ale cięgi zebrali głównie Borys Budka i Tomasz Siemoniak, którzy chwilę po ujawnieniu ich obecności na imprezie oddali się do dyspozycji przewodniczącego.

Dymisja Budki jest pierwszą decyzją personalną po tym zdarzeniu. Na funkcji przewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej zastąpi go doświadczony poseł Rafał Grupiński, który w latach 2011-2015 był już szefem klubu PO.

Reklama

Już pod koniec lipca pisaliśmy, że Budka, który objął wówczas stanowisko szefa klubu, nie może spać spokojnie. "Tusk powiedział głośno, że jeżeli Budka nie sprawdzi się na tym stanowisku, to za kilka miesięcy go odwoła. Jak opowiada nasz rozmówca, w tym momencie twarz Budki zrobiła się "czerwona jak burak". Oczywiście Tusk obudował to słowami mobilizacyjnymi, że każdy musi się wykazać i pracować jeszcze ciężej niż do tej pory" - pisała Interia.





Łukasz Szpyrka