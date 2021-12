Jak słyszymy, odejście Marka Niedużaka z resortu rozwoju niekoniecznie musi oznaczać ostateczne pożegnanie z rządem. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii ma pełnić tę funkcję jedynie do końca roku, a później mają na niego czekać nowe zadania.

Zmiana jest elementem szerszej reorganizacji, a co istotne, nie jest nagła, ale zaplanowana od dłuższego czasu. Przypomnijmy, że 11 sierpnia z funkcji głównego ministra zdymisjonowany został Jarosław Gowin, którego tymczasowo zastąpił premier Mateusz Morawiecki. Niedużak, wraz z innymi bardziej doświadczonymi urzędnikami, odpowiadał w tym czasie za względną stabilizację i płynność funkcjonowania resortu.

Reklama

Pod koniec października ministrem został Piotr Nowak i to on wprowadza nowe porządki w budynku przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Jedną z jego pierwszych decyzji była nominacja dla Roberta Zimy na stanowisko dyrektora generalnego, który do MRiT trafił z resortu finansów. Na początku grudnia w MRiT funkcję podsekretarza stanu objął z kolei Mariusz Golecki, traktowany w resorcie jak prawa ręka Nowaka. Pod władanie Goleckiego ma trafić kilka ważnych departamentów. W MRiT pracuje też od niedawna Dawid Pachucki, który został dyrektorem departamentu analiz gospodarczych. To kolejny transfer z Ministerstwa Finansów, choć w tym przypadku z przystankiem w ING Banku Śląskim.

W ścisłym kierownictwie MRiT znajduje się dziś główny minister, sześcioro wiceministrów i dyrektor generalny. Kadra zarządzająca jest więc dziś wyraźnie rozbudowana, a niewykluczone, że zmian będzie więcej.

Niedużak trafił do Ministerstwa Rozwoju jeszcze w 2016 roku, gdy kierował nim Mateusz Morawiecki. Z kolei do kierownictwa resortu trafił w 2019 roku za kadencji Jadwigi Emilewicz. Zajmował się głównie kwestiami prawnymi i legislacyjnymi. To m.in. on koordynował prace nad pierwszą i czwartą tarczą antykryzysową. W resorcie jest cenionym specjalistą, również przez nowego ministra. Z MRiT żegna się po pięciu latach. Chcieliśmy porozmawiać z Niedużakiem na temat tej zmiany, ale odmówił nam komentarza.