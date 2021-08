- Premier Mateusz Morawiecki we wtorek podpisał i skierował do prezydenta dymisję wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina - powiedział Piotr Müller, rzecznik Rady Ministrów. Jak stwierdził, rząd z niepokojem obserwuje działania, które podejmuje Gowin. Jest to - jak mówił Müller - podważanie działania rządu i Polskiego Ładu.

Dymisja Gowina stała się faktem, a o takim rozwoju sytuacji w kuluarach słychać było od dłuższego czasu. O komentarz poprosiliśmy Monikę Pawłowską z Porozumienia.



- Zapłaciliśmy cenę za wolne media, za walkę o sprawiedliwe podatki. Niestety, trzeba ponosić czasami taką cenę polityczną, ale uważam, że warto. Nadal będziemy walczyć o to, żeby nie obarczać drobnych, średnich przedsiębiorców wyższymi podatkami. Będziemy walczyć o to, żeby media były wolne - zapowiada Pawłowska.

Na naszą uwagę, czy jest przekonana, że wszyscy politycy Porozumienia mówią jednym głosem i wewnątrz partii nie dojdzie do rozłamu, posłanka odpowiedziała:



- Mówię w imieniu wszystkich parlamentarzystów Porozumienia. Mam nadzieję, że jutro wszyscy będziemy przeciw ustawie medialnej - dodała.

Do sprawy na specjalnej konferencji prasowej ma się jeszcze dziś odnieść premier Jarosław Gowin.



Łukasz Szpyrka